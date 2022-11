“Somos grandes amigos”: Roberto Cox reveló su idolatría por Alejandro Sanz y la forma en que llegó a conocerlo

Roberto Cox confesó en el último capítulo de “Pero con respeto” su idolatría por el cantante español Alejandro Sanz y la inesperada forma en que pudo conocerlo en persona.

Fue en una de las últimas secciones del late de Julio César Rodríguez donde el periodista de Chilevisión confirmó su fanatismo por el intérprete hispano, a quien hoy en día considera uno de sus “grandes amigos” gracias a la particular instancia que le permitió llegar a él.

El encuentro de Roberto Cox con Sanz

“Antes de la pandemia, justo antes de que empezara la pandemia acá en Chile, yo tenía entradas para ver a Sanz acá, en el Monticello”, inició Cox, quien el día anterior a ese show se encontró con el artista en un gimnasio de la capital.

“Estaba corriendo y escuchando las canciones de su último álbum para poder cantarlas. En eso estaba, en la cinta ahí, corriendo y escuchando las canciones, y de repente alzo la vista, y en la cinta ahí, al frente mío. ¿Quién estaba corriendo? Alejandro Sanz. Yo dije ‘no puede ser, Sanz’”, recordó el periodista.

En ese momento, le relató a JC, no podía dejar pasar la ocasión única para conseguir alguna foto junto al artista. “Dije: ‘Voy a esperar que se baje de la cinta para pedirle una foto’. Y empecé a ver que en cada rincón del gimnasio había guardias, guardaespaldas de él. El gimnasio estaba relativamente vacío a esa hora. Y Alejandro Sanz no se bajaba nunca de la cinta. Corría, corría, corría. Como 30 minutos corriendo”.

Roberto Cox contó su experiencia con Alejandro Sanz en "Pero con respeto". Fuente: Chilevisión.

Como Cox no tenía esa rutina de ejercicios, ya que con 10 minutos de trote estaba bien, comenzó otros ejercicios mientras esperaba su oportunidad. La que llegó después de mucho rato.

“Al final dije: ‘No lo voy a esperar más, voy a ir a hacer pesas, lo que sea y voy a ver de reojo, cuando se baje me voy a acercar a él’. Fui a hacer pesas, y de repente, se baja todo transpirado y me acerco rápidamente antes que se acercaran los guardaespaldas. Le digo: ‘¡Alejandro, Alejandro!’. ‘¿Qué pasa, tío?’, me dice. Y le digo: ‘Alejandro, perdón que te moleste, soy un gran admirador tuyo, de tu música, te sigo desde hace mucho tiempo. ¿Nos podemos sacar una foto?’, y yo estaba nervioso. Entonces me dice: ‘Sí, obvio’, muy amable”, relató.

La experiencia, a esas alturas imborrable para el periodista, casi queda como un recuerdo nefasto, puesto que la fotografía que se tomó con Sanz salió corrida. Algo que no detuvo al rostro de CHV para insistir en una instantánea con el cantante.

“Me acerco con el celular en la mano. Y yo estaba así -temblando-. Me saco la foto. Y uno se saca la foto y lo primero que hace es mirarla. Cuando la veo, estaba toda corrida. Me dije: ‘No, la única oportunidad de mi vida de sacarme una foto Sanz’. Ahí fui otra vez y le digo: ‘Alejandro, perdóname, pero salió mal la foto. Déjame sacarme una de nuevo’. Y ahí centré, firme la mano y ahí es la foto que aparecí ahí (y que tiene publicada en su cuenta de Instagram). Le dije que al día siguiente que lo iba a ver. Volví a mi casa, subí la foto, lo etiqueté y ahí me empezó a seguir. Y desde ese entonces somos grandes amigos”, finalizó.