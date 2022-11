“Acapulco Shore”: Fans aseguran que hay romance entre “Mane” y “Potro”

Manelyk González y Luis Caballero, mejor conocido como “Potro”, han logrado formar una gran pareja en el reality show “Las estrellas bailan en Hoy”, tanto que algunos fans piensan que podría comenzar a surgir el amor entre ellos.

Así que te contamos qué es lo que sabe sobre ellos y por qué han dado tanto de qué hablar.

¿”Mane” y “Potro” están juntos?

Desde que comenzó la nueva temporada del programa, ambos han demostrado que cuentan con una gran química sobre el escenario.

Incluso, Maryfer Centeno, la experta en grafología y análisis corporal, aseguró que percibe que entre ellos hay algo más que una amistad.

Por medio de su cuenta de TikTok, compartió algunas interpretaciones de momentos de la pareja dentro de la competencia.

“¡Claro qué se gustan, por su puesto que se gustan!”, dijo Centeno.

La experta también aseguró que hay un fuerte deseo sexual entre ellos, lo que ha dado mucho de qué hablar.

“Si no hubiera esta atracción… ¿Se abrazarían todo el tiempo? Yo estoy segura de que no, no hay distancia entre ellos, miren con qué ojos la mira… El cuerpo se está buscando, el cuerpo está hablando… No hay duda, hay una gran atracción y de todo tipo, yo creo que hay este deseo sexual, este deseo sensual y emocional, aquí hay de todo”, agregó.

Su amistad comenzó en “Acapulco Shore”

Fue en la primera temporada del reality show, que se estrenó en 2014, que lograron formar una gran amistad.

En varias ocasiones, tanto “Mane” como “Potro” demostraron que su amistad era incondicional.

Nunca se habló de amor, pues ella mantenía una relación con Jawy Méndez, mientras que él tenía una dinámica algo compleja con Karime Pindter.

Los influencers dejaron el programa hace dos temporadas y cada uno se enfocó en sus propios proyectos.

Ahora que se reencontraron suelen compartir diversos momentos por medio de redes sociales.