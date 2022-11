Chris Martin se tatuó icónica frase de Gustavo Cerati en su brazo

Gustavo Cerati y Soda Stereo son dos de las figuras más emblemáticas de la música latina en la actualidad, por lo que ahora sorprendió que Chris Martin, vocalista de Coldplay, decidió honrar su recuerdo tatuándose una de las frases más emblemáticas que hace referencia a estos artistas.

Se trata de “Gracias Totales”, que se convirtió en el estandarte de la banda argentina.

El momento de Soda Stereo y Coldplay

“No solo no hubiéramos sido nada sin ustedes sino con toda la gente que estuvo a nuestro alrededor, desde el comienzo. Algunos siguen hasta hoy. ¡Gracias totales!”, con esas palabras Gustavo Cerati le ponía fin al último show de Soda Stereo.

Cabe resaltar que la agrupación se retiró a lo grande, con un concierto en el estadio de River la noche del 20 de septiembre de 1997.

Fue durante la reciente visita de la banda inglesa a Argentina que decidieron invitar a Zeta Bosio y Charly Alberti para dar vida a las canciones “Persiana Americana” y “Música Ligera”.

Gracias al emotivo encuentro, Chris decidió dedicar “Yellow” a Cerati.

“Para todos los amigos que perdimos, para todos aquellos que ya no están”, dijo Martin en inglés mientras señalaba al cielo pensando en el cantante, y agregó en castellano: “No sé la palabra en español”. Enseguida Zeta le susurró al oído cómo sería la frase y este le dio el micrófono. “Para los que ya no están”, afirmó el bajista.

Chris Martin plasmó esta frase en su brazo

Luego de este momento, el líder de Coldplay reapareció y mostró que decidió tatuarse la icónica frase.

La foto fue publicada por la cuenta de Instagram @Zina_Samoletova, quien fue la encargada de crear la marca.

La artista compartió el siguiente mensaje: “Was very special client today. In a very special place” (Fue un cliente muy especial hoy. En un lugar muy especial) y agregó: “He asked me to do all freehand” (Me pidió que hiciera todo a mano alzada).