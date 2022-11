Daniela Aránguiz confirmó su separación definitiva con Valdivia: “Di toda mi vida por este matrimonio”

Este jueves se dieron a conocer nuevos detalles de la entrevista que mañana ofrecerá Daniela Aránguiz al programa “Podemos Hablar”, de Chilevisión, donde abordará los motivos de su ruptura matrimonial con Jorge Valdivia.

Un estelar en el que también se verán imágenes del exmarido de la mediática, quien públicamente le pedirá perdón a Daniela “por mis errores, por exponerte de manera negativa, que no te lo merecías, y volver a decir que te amo mucho”.

La mujer no tiene la culpa. El que tiene que respetar es tu marido. Yo venía haciendo este duelo hace seis meses. — Daniela Aránguiz

Pese a ello, el rumbo de la entrevista, según informó esta jornada lun.com girará en torno a la decisión de Aránguiz, ya definitiva, de separarse del retirado futbolista profesional y actual comentarista deportivo.

La nueva vida de Daniela Aránguiz

Una conversación en la cual la exMekano dará cuenta de los infructuosos esfuerzos que ella hizo por mantener unida la familia.

“La mujer no tiene la culpa. El que tiene que respetar es tu marido. Yo venía haciendo este duelo hace seis meses. Y le dije (a Jorge) muchas veces que no me soltara, y me soltó”, contará la actual panelista de “Zona de estrellas”.

“Yo di toda mi vida por este matrimonio. Siempre lo puse a él primero que a mí. Y ahora, no. Jorge fue mi primer amor, y yo quería morir al lado de él. Una ama tanto que se olvida amarse a uno misma”, prosiguió la mediática, quien asegurará en el espacio de CHV que “es el momento en que necesito amarme, valorarme, y que me valoren como mujer”.

Toda la vida prioricé a Jorge, su carrera y a mis hijos. Ahora prioricé mi persona. — Daniela Aránguiz

Otro de los temas que Daniela revelará en el programa será su decisión de ingresar a la televisión, a un programa de farándula, en medio de su crisis matrimonial. Algo que Aránguiz justificará en sus deseos de independizarse e iniciar su proceso de separación definitiva de Valdivia.

“Toda la vida prioricé a Jorge, su carrera y a mis hijos. Ahora prioricé mi persona. Si viene un proyecto y me tinca, lo voy a tomar. Mis hijos siempre serán lo primero”, dice Aránguiz, cuyo presente, argumentará, la tiene más enfocada en si misma y su salud mental.

“Yo estoy súper bien, enfocada en mi cabeza, en mis hijos, en entrenar mi cuerpo. Cuando uno pasa por una ruptura tiene que tener la cabeza muy ocupada para no estar pendiente ni pensando tanto en lo que viviste”, sentenció.