Fran García Huidobro perdió la paciencia con nerviosa imitadora en “Yo Soy”

Un momento “trágame tierra” sufrió una nerviosa participante del programa “Yo Soy”, quien producto de los nervios partió con el pie izquierdo su imitación de la cantante española Amaia Montero, equivocándose en la partida y sacando de quicios a los integrantes del jurado, los chispitas Antonio Vodanovic y Fran García Huidobro, quienes al primer segundo apretaron la chicharra.

“¿Sabes lo que pasa? Es que estás muy nerviosa, y ya te has dado como tres vueltas en el escenario”, le dijo molesta la actriz, poniendo más nerviosa aún a la participante Marcela Ramírez, quien solicitó una nueva oportunidad para interpretar “Cuéntame al oído”.

Minutos antes, el exanimador de Viña del Mar fue implacable en su decisión y con solo escuchar una frase apretó el botón rojo, señalando que “Ya partimos mal”, mientras la pista musical seguía sonando de fondo, dándole más tensión al impasse.

“Perdón”, dijo la afligida imitadora, haciéndole señas a la producción del programa para comenzar nuevamente su participación, recibiendo el apoyo del público que empatizó con sus tenso momento, y la animó dando aplausos.

Ahí fue cuando Huidobro le dio un ultimátum, poniéndolo más presión al asunto. “Pero esta seria (la última)… porque ya…”, le advirtió a la implacable jurado.

Final feliz

Tras poder interpretar la canción, Marcela explicó el problema inicial que sufrió durante su audición.

“Además de lo nerviosa que puedo estar, se me secó la garganta. No sé por qué me sucedió. Acabo de pedir un vaso de agua”, argumentó.

Si bien Vodanovic le dio un botón rojo, negándole su ingreso a la competencia, Jean Phillippe-Cretton destacó el parecido físico y la voz de la participante con la cantante española.

A pesar de su impasse y la molestia de la actriz, finalmente García-Huidobro también se la jugó por ella, con la condición de que trabajara su nervios para la próxima presentación.

