Francisca Merino habló sobre el asalto que vio un domingo en la tarde: “Me metí debajo de la mesa”

En el programa estelar de TV+, “Tal Cual”, los animadores Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela hablaron sobre la escalada de la delincuencia en el país y la sensación de inseguridad en la que viven los chilenos y chilenas.

En este contexto, la panelista Francisca Merino contó sobre un asalto que presenció un domingo mientras almorzaba con su pololo en la terraza de un restaurante, quien le dijo que mejor se sentaran adentro por si les roban algo ya que se encontraban en la calle.

“Yo no ando con nada, qué me van a robar. No pasaron 20 minutos, se baja un tipo en una moto y le apunta a una niñita de cinco años para quitarle el reloj al papá”, contó.

“La gente gritaba, yo vi al gallo con la pistola y me metí debajo de la mesa. Los niños quedaron llorando porque era un día domingo y había mucho niño, los niños quedaron llorando a mares y ¡Eso no pasaba! Eso no pasaba hace cinco años”, agregó Pancha Merino.