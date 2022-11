“Lo más importante es poner límites y en este país no hay”: el descargo de JC Rodríguez tras llegada de Boric a La Araucanía

Esta mañana, Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez analizaron la llegada del Presidente Gabriel Boric a la Región de La Araucanía. En este contexto, es donde los periodistas dieron su punto de vista con respecto a las intenciones del mandatario.

“En La Araucanía hay personas que se sienten arraigadamente de ahí, y no son necesariamente de ascendencia mapuche. A ellos no se les puede excluir. Esa es mi opinión personal: esto no puede ser una expulsión”, inició la discusión la animadora de “Contigo en la mañana”.

“Por eso el tema es tan complejo: cómo ser justos. Cuando uno de los dos lados quiere todo, siempre va a haber tensión. El problema es que este conflicto se ha tornado muy violento”, respondió JC.

En la misma línea, el rostro de CHV se refirió a los abusos por parte de diferentes industrias en la zona que repercuten en el ecosistema.

“¿Pero vamos a eliminar la industria forestal? La industria tiene que funcionar quizás de otra manera, pero no podemos eliminarla de nuestro país”, debatió Monse.

En este momento, Julio César explicó que “Monse, lo más importante es poner límites y en este país no hay. El 2022 es la primera vez que se empieza a pagar la patente en (Empresa) Arauco”, aseguró.

“Si tú quieres que Arauco no sea pobre y se está sacando una riqueza impresionante de la zona... ¿Por decir esto yo soy comunista? Entonces esto pasa en este país. Mis abuelos son de Arauco, Curanilahue, gente pobre... entonces no es justo que las tierras que son de toda la gente, se lleve toda la riqueza un grupo sin ni siquiera pagar la patente en la zona”, se descargó el animador de “Pero con Respeto”.

“¿Por qué Arauco no tiene los mejores colegios? ¿O los mejores hospitales? ¿Por qué en Arauco no hay un hospital bullante y los niños todavía andan a pata pelada?”, preguntó.

Finalmente, su compañera de matinal terminó la reflexión con las siguientes palabras: “Tampoco quiero que me digan facha, pero yo creo que no tiene que desaparecer la industria, tiene que hacerse de otra manera. Tampoco es ser facha, es poner las cosas sobre la mesa, porque son los matices”, sentenció.