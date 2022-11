“Me da lata”: Patricia Maldonado criticó a “Juego textual” y reveló que rechazó invitación al programa

Patricia Maldonado realizó este miércoles, en su habitual programa de Youtube “Las indomables”, una serie de críticas al formato del programa “Juego textual”, y reconoció que pese a ser invitada por la producción descartó ir al estelar de Canal 13.

Los cuestionamientos de Maldonado los realizó luego de la entrevista que las panelistas del estelar de la señal de Andrónico Luksic le realizaron a Kenita Larraín, donde la numeróloga debió realizar predicciones respecto del futuro matrimonial de Angélica Castro y Cristián de la Fuente, quienes afrontan por estos días una compleja crisis de pareja luego de conocerse de un video que mostró al actor besándose con una joven mexicana.

“Amiga mía, en ese panel hay gente que es agradable y muy simpática. He visto a las chiquillas en otras cosas (...) a lo mejor como están todas juntas, como que nadie quiere sobresalir, no sé”, le señaló Maldonado a Catalina Pulido, su compañera en el streaming, a quien le confesó su molestia por el uso del conflicto familiar entre De la Fuente y Castro para sumar audiencia en el espacio.

Las críticas de Patricia Maldonado

“Me da lata que sigan utilizando un problema matrimonial que no tiene que ver con el espectáculo”, señaló.

En esa línea, contó que tal formato fue el que finalmente la llevó a desechar una invitación al programa.

“Yo lo vi una sola vez, porque me llamaron para tu conocimiento, pero yo estoy un poquito exquisita últimamente”, reveló la también panelista del programa “Tal cual” (TV+).

“Me he puesto tan exquisita (...) todos los llamados que me últimamente. ¿Qué quieres que le haga? Me parece que el éxito (de un programa) depende de las buenas preguntas”, finalizó.