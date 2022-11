Por este motivo la actriz Jennifer Aniston odia las redes sociales

Jennifer Aniston aprovechó una entrevista con la revista Allure, de la que protagonizó su portada, para sincerarse sobre la actualidad de la industria cinematográfica.

“Estoy un poco ahogada. Siento que se está muriendo. No hay más estrellas de cine. No hay más glamour. Incluso las fiestas de los Oscar solían ser muy divertidas”, dijo.

Sobre el impacto de las redes sociales, la exesposa de Brad Pitt, explicó que odia su funcionamiento, a pesar de abrirse una cuenta de Instagram en octubre del 2019.

“Odio las redes sociales”, dijo Aniston. “No soy bueno en eso ... Es una tortura para mí. La razón por la que fui a Instagram fue para lanzar esta línea. Luego llegó la pandemia y no lanzamos. Así que me quedé atascado con estar en Instagram. No es algo natural”.

Aniston teorizó que la falta de redes sociales es quizás una de las razones por las que “Friends” sigue siendo un mega éxito en el streaming.

“Hay personas que dicen que ver ‘Friends’ los ha salvado durante el diagnóstico de cáncer, o tantas personas con tanta gratitud por un pequeño espectáculo”, dijo Aniston. “Realmente nos amábamos y nos cuidábamos el uno al otro. No sé por qué todavía resuena; no hay iPhones. Son solo personas que hablan entre sí. Ya nadie habla entre sí”.

[Te recomendamos leer: The Secret of the Greco Family en Netflix: la serie que cuenta la historia de un clan de secuestradores basados en la vida real]

Intentos de ser mamá

La actriz también reveló que tuvo una larga batalla contra su infertilidad, la cual ha estado luchando durante muchos años.

“Todos esos años y años de especulación fueron realmente difíciles. Estaba sometiéndome a un proceso de fecundación in vitro, bebiendo tés chinos, lo que fuera, estaba intentándolo todo”-

“Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: ‘Congela tus óvulos. Hazte un favor’. Pero, simplemente, no lo piensas. Así que aquí estoy. El barco ha zarpado”, explicó Aniston sobre su proceso para poder quedar embarazada.