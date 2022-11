Raquel Argandoña: “Yo no me fijo en las lucas del hombre porque eso no lo hace una mujer que está empoderada”

En el programa “Tal Cual” de TV+, Raquel Argandoña instaló el tema de una encuesta inglesa que señalaba las características que le gustaban a las mujeres en los hombres. Las cualidades que mencionaron fue la familiaridad que exista en sus rasgos físicos y de personalidad, hombres buenos que dan confianza, hombres que tengan autoridad, los que son maduros, entre otros.

Raquel no estaba de acuerdo con la mayor parte del estudio, mencionó qué es lo que no se fija a la hora de buscar a un hombre. “A mí la parte económica no me interesa, yo no me fijo en las lucas del hombre porque eso lo hace una mujer que no está empoderada. Una mujer de más que puede trabajar”, mencionó.

Ella ahondó en la trampa que significa fijarse en un hombre con plata, “cuántas veces hemos visto que un hombre se va de la casa a comprar cigarros y no vuelven más. La mujer ha criado y educado a los hijos, por lo tanto no te fijes en la lucas de él. Si lo tiene, bueno eso viene de yapa”, agregó.

Pancha Merino estuvo de acuerdo con la afirmación de Raquel y mencionó que una amiga de ella le dijo que fijarse en alguien con plata es un pésimo negocio. De igual forma, su abuela también le dio el mismo consejo, “mi misma abuela Rosa siempre decía, ‘Panchita usted con su plata, independiente nunca dependa de nada de un hombre porque una, a los hombres no le gustan las mujeres dependientes y dos, si se va se queda sin nada’. Menos mal hice caso”, contó.

Siguiendo en el tema de las cualidades de un hombre que considera atractivo, José Miguel Viñuela le preguntó si es que se podría enamorar de un hombre hippie que viva en Isla Negra y camine descalzo, pero tiene un nivel de intelectualidad admirable. Ella le respondió que era imposible porque necesitaba a alguien que comparta su estilo de vida. Además, agregó que “prefiero uno que se porte mal, que lo tengas derechito al que es buena persona”. Pancha estaba en desacuerdo porque le gustaba estar confiada, me gusta estar tranquila.

Por su parte, Merino mencionó que le gustan los hombres independientes, que admire intelectualmente, si bien el éxito igual viene ligado a lo económico, “nunca he esperado que un hombre me mantenga porque esa es una esclavitud”, comentó. La panelista agregó que le gustan las caracteristicas que tiene su papá, demócrata, amable, independiente y exitoso.