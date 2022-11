“Se trata de una mentira que me afecta”: Jorge Valdivia desmiente a Natthy Chilena y estudia acciones legales

El exjugador de la selección, Jorge Valdivia, ocupó las plataformas de ADN, específicamente en AS, para dar su versión de los hechos tras ser acusado de haber mantenido una relación con la escort Natthy Chilena. Ella en un live de Instagram afirmó tener videos sexuales con el “Mago”, lo cual fue desmentido por el locutor de “Los Tenores”.

“No quisiera hacer este video, no quisiera tener que hacerlo, porque se trata de una mentira que me afecta y la debo que desmentir, por su falsedad, por mí y mi familia”, partió el exjugador de fútbol. “Las declaraciones de una joven que se hace llamar Natthy Chilena no solo hablan de un hecho que nunca ocurrió, sino que dañan a una familia, donde hay menores involucrados, mis hijos”, continuó.

“La situación es grave y estoy evaluando los pasos legales a seguir porque una mentira así de grande no tiene por qué pasar desapercibida, una mentira así de grande no tiene ninguna posibilidad de comprobarse que también y perjudica a muchas personas”, agregó Valdivia.

Por último hizo un llamado a los medios a que evaluaran mejor en sus decisiones editoriales. “Me siento vulnerado, e invito también a los medios serios, con historia, a revisar sus criterios editoriales antes de dar tribuna a una persona que además estaba en un estado, en condiciones nada coherentes”, concluyó.

Los dichos de Natthy Chilena

La escort Natthy Chilena, quien se hizo conocida tras filtrar los videos sexuales que grabó junto a Mauricio Pinilla, afirmó que tendría material sexual con otro reconocido exjugador de fútbol, Jorge “Mago” Valdivia. Esto lo dio a conocer en un live de Instagram, en el cual habla que lo conoce desde el 2019, de acuerdo al video publicado por Infama.

“Del 2019 que tengo videos con él. Los tengo grabados...quiere fotitos, quiere videitos, como tengo a su esposo haciendo con sus amigos, chupando hasta el ho... Tengo videos grabados en mi departamento, en un auto, tengo videos también grabados en moteles, tengo videos también grabados en...no lo puedo creer, hasta en la calle poh”, fueron parte de sus declaraciones.