“Somos muy distintos”: Gigi Martin se sinceró sobre los problemas de trabajar con Mauricio Flores

Todo ocurrió en el último espisodio del Late Show Pero con Repeto, Chilevisión, donde fue invitado el humorista Gigi Martin para conversar sinceramente con Julio César Rodríguez, quien no tuvo problemas en hacerle preguntas al hueso, tal como consignó el sitio Página 7.

Dentro de las primeras y más importantes preguntas, JC le lanzó al instante la interrogante de cómo se lleva acutalmente con su colega Mauricio Flores: “Podríamos decir que tienen una relación amor-odio. ¿Qué autocrítica haces tú?”, quiso saber el animador.

“Somos los dos muy distintos, pero a la vez iguales… no sé como explicarlo. Somos iguales porque Mauricio es muy gracioso, tiene mucha chispa y en ese sentido nos complementamos bien”, aseguró el humorista.

Y añadió que “mi culpa es que no me gustan los libretos y Mauricio es estructurado. Yo le digo ‘déjame ser’, porque no sirvo para eso. No tengo término medio, o me levantas en andas o me tiras tomates. Soy muy espontáneo”, comentó y juró que “cuando estoy trabajando de Melón y Melame, a mí se me hace más difícil hacerme el gracioso, porque el muñeco es el que la lleva, opacaría su talento”.

Según Gigi Martin, “cumplo bien mi posición de bandejero y la gente se ríe. Yo hago bien poco, pero cuando estoy solo con la gente, tampoco tengo término medio”.

Además, revelo que luego que volvieron a reunirse hace 5 años, llegaron al acuerdo de que él saldría 10 minutos antes, haría un breve stand-up, y luego aparecería el ‘muñeco’, “para que no sea siempre lo mismo”.

“Si tuviera que hacer una autocrítica, tendría que haberlo hecho antes cuando tuvimos los problemas, pero hoy día somos gallos viejos, antes no tolerábamos nada… no tengo autocrítica de nada, que no sea siempre lo mismo, tenemos que variar y actualizarnos”, finalizó.

