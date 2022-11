TikTok: con este truco puedes bloquear el contenido de un usuario en la plataforma de videos

TikTok se ha convertido en la red social más popular de los últimos años. Especialmente entre los usuarios más jóvenes, gracias a sus atractivas funciones que permiten crear divertidos videos.

Dado que TikTok significa una amplia comunidad, hay personas de todo tipo, pero encuentra a alguien malintencionado, sería mejor ignorarlo y proteger su información y contenido. Así que puedes activar la función de bloqueo para cualquier persona y tener una experiencia segura en TikTok.

Es por eso que TikTok desarrolla un sistema de bloqueo para eliminar personas molestas.

Bloquear a los usuarios les impide ver tus videos o interactuar contigo a través de mensajes directos, comentarios, seguidores o me gusta.

Esta función puede ser útil en los casos donde hay personas que nos han molestado o nos están dejando comentarios insultantes, por ejemplo.

¿Cómo bloquear a un usuario en TikTok?

Si recibe mensajes no deseados o direcciones de spam de una persona específica, puede bloquearlos al instante. Estos son los breves pasos para bloquear a una persona en TikTok.

Abra el perfil de la persona que desea bloquear y toque los tres puntos en la esquina superior derecha de su pantalla.

Elija Bloquear en el menú que aparece a continuación.

Aparecerá una ventana emergente que le preguntará si está seguro de que desea bloquear a este usuario. Toca Bloquear.

Recibirás una notificación confirmando que ahora están bloqueados y ya no podrás ponerte en contacto contigo de ninguna manera a menos que los desbloquees.

Bloquear personas a granel:

1. Mantenga presionado un comentario o toque el ícono del lápiz en la esquina superior izquierda para abrir una ventana de opciones.

2. Toca Administrar varios comentarios.

3. Seleccione hasta 100 comentarios.

4. Toca Más.

5. Toca Bloquear cuentas.

Con la función de bloqueo masivo, puede bloquear hasta 100 cuentas a la vez., informa TikTok.

Cuando bloqueas una cuenta en TikTok, recibirás inmediatamente una notificación de que el usuario ya no puede enviarte mensajes. La cuenta se agregará a su lista de bloqueados. Esto significa que ya no pueden enviarte mensajes. De hecho, una vez que bloquea una cuenta, no pueden buscar su perfil en absoluto.