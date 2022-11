Tildan de “mafioso” a Piqué y lo acusan de extorsionar a Shakira

A pesar de que Gerard Piqué le otorgó la custodia legal de sus hijos a Shakira hay quienes dudan de sus buenas acciones.

Y es que desde que se conoció sobre la infidelidad o engaños que el exjugador del Barcelona le había hecho a la artista colombiana, quedan aún muchas dudas sobre su decisión que supuestamente fue tomada debido a la mediación que hiciera su actual novia Clara Chía a quien le conviene que él no tenga responsabilidades tan directas con Milan y Sasha.

Es así como, en las redes sociales surgieron una gran cantidad de reacciones y comentarios que una vez más van en contra del español a quien califican de “mafioso”, ya que quizás está extorsionando a la barranquillera en este sorpresivo acuerdo que llegó en el momento menos esperado.

Shakira estaría siendo extorsionada por Piqué

“El mafia de Piqué extorsionó a Shakira”, “Yo todavía no creo en ese acuerdo tan ‘amigable’ al que llegaron”, “Todo me parece muy extraño”, “Piqué viene de una familia de EXTORSIONADORES, SE HICIERON REGALAR UNA CASA”, fueron algunos de los comentarios que surgieron tras la noticia de que finalmente Gerard Piqué le otorgaba la custodia legal de sus hijos a Shakira.

Además, los rumores se incrementaron una vez que se conoció que a inicios de 2023 la colombiana deberá mudarse a Miami como tanto lo deseaba, lo que la lleva a poner en venta la casa que tenía en Barcelona y que está muy cerca del nuevo nido de amor de su ex en donde ahora convive con Clara Chía.

Esto hizo presumir que la decisión forma parte del acuerdo que no se publicó, pero al que llegarían ambos, solo para tener la certeza de que ella no volverá a estar más cerca de él y su nueva pareja. Por eso, los calificativos le calzan muy bien, pues no es de extrañar que haya sido debido a las presiones o exigencias que él impuso en este acuerdo legal que deja libre a la intérprete de ‘Monotonía’.