“Tú y tu hipocresía de quinta”: critican a Karol G por publicar un tuit de empoderamiento

Karol G no suele involucrarse en muchas polémicas en las redes sociales, pero en esta ocasión varios seguidores en Twitter no se midieron al criticarla por un mensaje que compartió, llamándola “hipócrita” por profesar un mensaje en la plataforma digital mientras que en sus letras dice todo lo contrario.

La cantante tiene a todos sus seguidores en expectativa ya que el 13 de noviembre estrenará un nuevo tema, que según sus fanáticos promete ser la canción de la temporada, comparándolo con el éxito que tuvo ‘Provenza’ hace unos meses.

Pero algunos de sus seguidores decidieron enfocarse en otro tema más alejado, centrándose en un mensaje de empoderamiento que Karol G compartió en su cuenta de Twitter: “Una reina es una reina, no importa que piensen de ella. Su valor no lo determina si a alguien le gusta o no lo que ella es, lo que ella hace, porque a pesar de lo que tú pienses, seguirá amándose ella misma… seguirá siendo una reina”.

Sin embargo, varios internautas criticaron el mensaje de la ‘Bichota’, tildando su discurso de hipócrita debido a que en sus canciones profesa otro tipo de mensaje. “Tú y tu hipocresía de quinta. La misma que minimiza y pone por el piso a mujeres. Diciendo que ‘no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico’”, dijo un tuitero.

“¡Ahhh! Pero vende sus conciertos con la idea de la mujer que crearon los hombres para enriquecerse mediante clubs de striptease. ¿Qué idea de valor propio cree que les está vendiendo a sus seguidores?”, escribió otra internauta al respecto.

Por otro lado, un usuario de Twitter llamó a Karol G “máquina copiadora” debido a que el mensaje que escribió la artista provenía de una publicación de Britney Spears, exactamente el mismo texto pero traducido al español.

“Una Reina es una Reina, no importa que piensen de ella. Su valor no lo determina si a alguien le gusta o no lo que ella es lo que ella hace porque a pesar de lo que tú pienses, ella seguirá amándose ella misma… seguirá siendo una Reina.” — LABICHOTA (@karolg) November 7, 2022

Ahhh! pero vende sus conciertos con la idea de la mujer que crearon los hombres para enriquecerse mediante clubs de striptease. ¿Que idea de valor propio cree que les está vendiendo a sus seguidorea? — Marianía (@Mariavinna) November 7, 2022

Tu y tú hipocresía de quinta 🤡🤡 la misma que minimiza y pone por el piso a mujeres… diciendo que “no te cambian por algo mejor y ni siquiera por algo más rico” 😭😭😭😭 como te aplicaría esto a ti? o tus seguidoras — DAYA (@dayaxlpr) November 7, 2022