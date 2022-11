Carmen Villalobos revela la razón por la que no tuvo hijos con Sebastián Caicedo

Aunque han pasado unos cuantos meses de que se conoció la ruptura entre Carmen Villalobos y Sebastián Caicedo, ellos siguen siendo de los más comentados luego de ser una de las parejas más queridas de la farándula, por su historia de amor que duró más de 10 años y de la que aun se desconoce el motivo de ruptura.

A pesar de que la pareja llegó al altar y tuvieron más de una década juntos decidieron no tener hijos lo que sigue causando inquietud entre sus fans.

Para muchos eran la pareja perfecta, pero ahora cada uno tomó caminos por separados sin guardar rencor, pero hay quienes aseguran que la actriz ahora tiene más brillo y alegría con su soltería.

La razón por la que Carmen Villalobos no tuvo hijos con Sebastián Caicedo

Mientras que Caicedo reveló hace unos días que no se cierra al amor y mucho menos a formar una familia, Carmen ha mencionado sus razones por la que no se lanzó a la maternidad con su ex esposo.

Aunque no hay una versión oficial del motivo que los llevó a no seguir juntos, hay quienes han considerado que está habría sido una de las razones.

“Esa pregunta es muy complicada porque a veces uno se anima y dice ‘qué rico’, otras veces se me quitan las ganas por completo. Después otra vez lo vuelvo a ver y digo: ‘mmmm, ¿por qué no?’. Veo a mis amigas con bebés y digo que tal vez sí”, dijo.

La barranquillera tiene muy claro que la maternidad no se puede tomar con ligera y que tras su complicada agenda de trabajo es algo que no tiene entre sus planes, pues ella sigue creciendo como la espuma a nivel profesional y tener un hijo no le quita el sueño.

“Tengo tres bendiciones peludas y pienso que con perritos es difícil, ¡imagínate con bebés de verdad! No sé. La última palabra sólo la tiene Diosito. Está muy complicado traer un bebé al mundo”, finalizó.