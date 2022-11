“Creo que me falta mucho por entregar pero no me importa”: entre lágrimas se fue la nueva eliminada de “El Discípulo del Chef”

Este jueves, el estudio de “El discípulo del chef” se llenó de lágrimas tras enfrentarse a una nueva eliminación de querida concursante.

En primera instancia, Nicole Ángel y Natalia Duco ganaron la inmunidad, ya que fueron quienes convencieron a Sergi Arola, Carolina Bazán y Ennio Carota con su preparación.

Posteriormente, el resto de los participantes tuvieron que realizar un plato en torno a una reineta. Sin embargo, Dani Castro y Valentina Ramos no lograron el objetivo y se enfrentaron a la eliminación.

Ennio Carota fue el encargado de dar a conocer quien de su equipo abandonaría la cocina de CHV, esto a unos pasos de la gran final del espacio.

“Hemos evaluado la evolución desde que empezamos, eso es lo que cuenta y entre ustedes hay una persona que ha evolucionado más que la otra (...) Me cuesta dar el nombre”, lamentó el chef y eligió a Dani Castro.

Tras dar a conocer la decisión, los discípulos se mostraron bastante sorprendidos y expresaron su sentir entre lágrimas.

“Creo que me falta mucho por entregar pero no me importa. Si no es acá será en mi libro de cocina, en Instagram, porque voy a seguir creciendo, sé que un error vale salida, sé que voy a seguir conquistando el mundo”, señaló entre lágrimas la ganadora de “MasterChef”.