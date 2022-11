Francesco Gazzella habló sobre la partida de Mirna Schindler y Ángeles Araya del matinal: “Les debo mucho”

El periodista Francesco Gazzella del matinal de Canal 13, “Tu Día”, espacio en el que lleva más de un año trabajando, habló con TiempoX sobre los diversos cambios que han existido en el programa, especialmente en los últimos meses que vio la abrupta partida de las dos animadoras Mirna Schindler y Ángeles Araya, como también la salida de Mauricio Jürgensen.

“Fue duro, en lo personal me llevo muy bien con los tres. A ellas dos las conocía de antes, a él lo conocí en el programa y conmigo se portaron siempre muy bien. Ellos conmigo fueron una suerte de padrino y madrinas porque tenían más experiencia en programas que no fueran de prensa, entonces les debo mucho”, mencionó.

“Siempre es duro cuando un colega tuyo se va, a quien le tienes mucho cariño, también se fueron unos jefes que confiaron en mí cuando partí, es parte de la pega también, los trabajos son así. Todos podemos considerar que algunos cambios son injustos, otros muy buenos, en esto todos vamos a tener interpretaciones, pero también hay que entender que la pega es pega y lamentablemente uno ve partir”, agregó.

Con respecto a los cambios del matinal y la buena recepción que ha tenido la llegada de Priscilla Vargas y José Luis Repenning, el periodista mencionó que, “agradecido siempre, después de tres semanas yo creo que no es por la novedad, no es por un cambio en el equipo, es porque de verdad a las personas les está gustando el proyecto, entonces se agradece, pero como todo proyecto tiene que consolidarse, vendrán algunos cambios, algunas afinaciones, uno no se puede emborrachar porque le está yendo bien.