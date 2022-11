Laura G revela que le han propuesto abrir su OnlyFans y esto es lo que más le piden

No cabe duda de que cada vez son más las famosas que ingresan al mundo de OnlyFans, la plataforma de moda que se encuentra en su punto de auge.

Con el paso del tiempo se incrementa el número de actrices, celebridades, deportistas, influencer y modelos que llegan al portal de origen británico.

No es para menos, si se toma en cuenta que en la aplicación las famosas pueden tener una mayor interacción con sus fieles seguidores, mientras obtienen algunos dólares.

Y es que, con el modelo de negocio del sitio, los creadores de contenido se embolsan 80 por ciento de las suscripciones que acumulen, mientras que el resto es para el portal de contenido para adultos.

Por ende, las celebridades buscan seguir los pasos de Yanet García, Celia Lora, Karely Ruiz y Dulce Soltero, quienes se han hecho millonarias con sus cuentas de OnlyFans.

Sin embargo, a pesar del éxito, la fama y el dinero que se pueden conseguir en la plataforma, también hay famosas que no se visualizan en el sitio inglés.

Tal es el caso de Laura G. La famosa conductora de TV Azteca reveló que le han pedido en muchas ocasiones que abra su cuenta de OnlyFans.

Sin embargo, la presentadora del programa “Venga la alegría” mencionó que es muy penosa con las imágenes en la web.

“Hay dos cosas en las redes sociales que no voy a hacer: una es quitarme la ropa, no es mi camino, no es mi perfil, no es lo que quiero. Puedes ganar seguidores, sí, pero solamente ganas más seguidores”, dijo Laura G.