Marlen Olivari: “Yo llevaba muchos meses yendo a Sor Teresita a pedir que me llamaran de Morandé”

La show-woman más reconocida de Chile, Marlen Olivari, estuvo de invitada en el panel de “Tal Cual” de TV+, en el cual habló junto a los conductores Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela. En esta habló sobre cómo fueron sus inicios en el espectáculo chileno.

“Yo llegué porque me pidieron reemplazar a la Carla Ballero en el Ciclón y también apoyar en la animación porque la Jeannette y Carla Ballero estaban en Puerto Montt, me acuerdo de todo, con el veterinario Lindorfo, estaban haciendo unas notas y no estaba ninguna de las dos ese día”, contó.

“Yo la verdad yo llevaba muchos meses yendo a la Sor Teresita a pedir por favor que me llamaran de Morandé. Carla Ballero lo hace lindo, pero se tapa, como que no quiere mostrar nada”, comentó. Ella reveló que cuando chica a los 12 años se ponía bikini y tacones altos para ensayar frente al espejo y pretender que estaba en el Carnaval de Río.

Raquel Argandoña recordó que en el programa anterior lo que les enseñó Pancha Merino sobre la manifestación y concretar sus sueños. “Hay que vivir los sueños para que se hagan realidad y tú lo viviste, lo soñaste y lo hiciste realidad”, le comentó la animadora. Viñuela se sacó una cuña para los periodistas: “Gracias a Santa Teresita de los Andes, Marlen Olivari llegó a Morandé con Compañía”, comentó.

“Yo soy muy devota de Sor Teresita, cada cosa que se me ha ido cumpliendo, yo a ella se lo pedía con todo corazón”, finalizó Marlen.