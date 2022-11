“No pudo formar una familia (...) uno se va sin nada”: la reflexión de José Miguel Viñuela tras recordar muerte de Felipe Camiroaga

Durante la última transmisión de “Tal Cual”, José Miguel Viñuela recordó a unos de los rostros más queridos de la televisión chilena: Felipe Camiroaga.

En el capítulo, el animador lanzó una profunda reflexión mientras conversaba con Raquel Argandoña, que tenía relación con uno de sus mayores miedos.

“Nosotros teníamos como referente a Camiroaga, porque la llevaba, era el soltero, el número 1, lo pasaba increíble. Yo decía ‘qué entretenido, qué choro esto de no tener pareja, pasarlo increíble y todo’”, inició sus palabras el exrostro de Mega.

Sin embargo, cuando “se murió Felipe Camiroaga y a mí me cambió la vida…Porque me di cuenta que murió, no tuvo hijos, no pudo formar una familia, finalmente quedaron los bienes de él en la tierra, pero uno se va sin nada”, se sinceró dando a entender que uno de sus temores es estar solo.

Tras esta declaración, Marlen Olivari complementó: “Cuando pudo haber tenido 4 o 5 cabros”, aseguró.