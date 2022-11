Pamela Leiva: “Una semana antes de casarme, me subo al auto y digo ‘Hue** no me quiero casar’”

La comediante Pamela Leiva estuvo de invitada en el programa de TVN, “Hoy se habla”, en el marco del Día de la Soltería. Ella habló sobre su nueva vida como soltera tras su divorcio, lo feliz que se encuentra en ese estado y sus reflexiones sobre la soltería.

“Me he dado cuenta que muchas veces he estado en pareja desde la carencia y la necesidad, y muchas veces he estado en relaciones que no soy feliz. Inclusive tuve un matrimonio, en esa relación me sentía tremendamente sola, no contenta y no tranquila conmigo misma. Para mí estar soltera tiene que ver con volver a encontrarse con una”, sentenció.

Leiva dijo que su mamá se preocupaba porque ella estaba sola y Pamela le dijo que no había nada que preocuparse porque no que al estar soltera, significaba que estaba sola. En este proceso afirmó que ha aprendido a conocerse, a estar bien sola.

Su amiga que forma parte del panel, Yamila Reyna, se fue de tarro y contó detalles que daban el vaticinio del fin de la relación. “Lo maravilloso fue que en el mismo matrimonio la cosa venía mal, en la fiesta le pregunto: ¿Dónde está tu marido?, me dice ‘no sé’, estuvo todo el rato sola con nosotras”, relató. “Estaba carreteando lo pasé chancho”, agregó Pamela.

La exchica reality comentó otra historia la cual nuevamente entregaba un mal pronóstico sobre su matrimonio. “Una semana antes de casarme, Maly Jorquiera me pasa a buscar, me subo al auto y le digo ‘hue** no me quiero casar, no soporto, no doy más’. El otro viernes iba a decir sí acepto y la Maly me dijo, ‘cásate ya está todo pagado’”, contó entre risas.