Tonka Tomicic se sincera por Parived: “Somos un matrimonio normal”

La animadora de Canal 13, Tonka Tomicic, estuvo invitada al programa “Socios de la Parrilla”, donde abordó el tema de su matrimonio, como también de sus deseos de convertirse en mamá.

Confesó que “me gustaría ser mamá. Me gustaría que ya hubiera ocurrido, pero no ha ocurrido”. Pancho Saavedra le preguntó en el caso hipotético que no estuviera con su marido, si le gustaría ser mamá, a lo que ella respondió: “Yo creo que podría ser mamá sola, absolutamente”.

Finalmente, sobre su relación con Parived ella lo definió “como un matrimonio normal, nos queremos mucho, nos amamos, nos respetamos. Somos compañeros, amigos, cómplices”.

Ante su breve respuesta, su amigo Pancho le precisa que la animadora nunca entrega detalles de su vida en pareja. Ahí Tomicic asegura que no le acomoda hablar de su vida privada. “Me cuesta mucho publicar algo en Instagram, me demoro tres semanas”, dijo.