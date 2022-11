“Un desafío sacarme la máscara”: Daniel Alcaíno y las comparaciones con Yerko Puchento por su rol en “Hasta encontrarte”

Daniel Alcaíno salió al paso de las críticas y cuestionamientos que algunos usuarios de redes sociales le han hecho por su interpretación de Lautaro en el drama de Mega “Hasta encontrarte”, y en un Live de Instagram del canal privado contó del “desafío” que fue para él regresar a las teleseries después de muchos años de darle vida a su personaje de Yerko Puchento.

En un streaming realizado junto a su compañera de protagónicos en la novela del canal privado, Luz Valdivieso (Catalina Cienfuegos en la ficción), fue que Alcaíno reconoció las dificultades con las que se encontró al trabajar nuevamente de una producción dramática y compartir escena con un numeroso equipo de trabajo. Algo que no estab acostumbrado en su papel de Puchento.

Es un desafío sacarme la máscara de la comedia, y para la gente igual. — Daniel Alcaino

Su regreso al drama en Mega

“Primero, estoy agradecido por la confianza de la Quena Rencoret y el equipo. Yo estaba alejado de las teleseries y fue un agrado reencontrarme con los colegas, porque el trabajo en el humor es bien solitario, solo con el guionista”, inició el actor, quien en la conversación trató de spoilear lo menos posible la trama de la novela, que esta semana entró en una etapa crucial respecto de su personaje, quien ya descubrió junto a Valdivieso que su hija en la ficción (Valentina Acuña, “Muriel Benavente” en la teleserie) no está muerta.

“Es un desafío sacarme la máscara de la comedia, y para la gente igual (...) me da risa, porque me ha llegado todo tipo de comentarios. Hay gente que me escribe ‘por Dios, que actúas mal, dedícate a otra cosa’, y otros que me dicen que voy muy bien. A veces veo peleas entre gente que comenta ‘actúa súper mal’ y otros me defienden. Me da mucha risa eso”, reveló.

“Es otra cosa hacer una teleserie para mí, como te decía, esto del compañerismo, de estar con otro ahí, pasando esas horas, de espera, a veces, nos hacía conversar de la vida y ahí tenía más relación con la Lorena (Capetillo), con la misma Luz, también, y nada, hecho de menos también eso rico que se daba”, recordó el actor, quien reconoció que el buen guion de la teleserie lo ayudó a interpretar un personaje muy alejado de Yerko.

Daniel Alcaíno salió al paso de las comparaciones de su personaje de "Lautaro" en "Hasta encontrarte", con Yerko Puchento. Fuente: Instagram @hastaencontrartemega.

“Tuve la suerte de que hay un muy buen guion, es tan fuerte, que no nos dio tiempo para perdernos en otras cosas”, contó Daniel, quien reveló que tuvo un coach para ganar más confianza en un género que le costaba, debido a que le era difícil mantenerse serio.

“Los primeros días estaba la Quena por ahí y me ponía nervioso porque nos corregía, pero después me fui soltando (...) cuando estaba en el mejor punto ahí empecé a gozar la teleserie como actor o yo me empcé a soltar y a relajar un poco más, estaba súper nervioso al principio, por el hecho de hacer este rol”, señaló el actor.

“Cuando le fui agarrando el gusto y me sentí cómodo en el personaje, se me acabó la teleserie”, finalizó.