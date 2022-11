Woman@Google y Mujeres en Tech buscan romper la brecha de género en el entorno empresarial

En los últimos años se ha hablado de crear estrategias que garanticen que todos se sientan escuchados y representados en sus áreas de trabajo.

Es así como Women@Google en conjunto con Mujeres en Tech lanzaron el compendio Grupos de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) como una iniciativa que busca activar la conversación sobre diversidad e inclusión en el entorno empresarial.

“El tema de diversidad es un tema de pertenencia y generar este sentido de que la gente se sienta segura, sea escuchada y representada dentro de su mismo espacio de trabajo”, dijo en entrevista con Nueva Mujer Mariella Vecchio, Líder de Proyectos en Women@Google.

Por su parte, Elena Goñi, de Mujeres en Tech, agregó:

Actualmente la industria de tecnología canaliza los trabajos mejor remunerados. Son cada vez más las empresas que buscan talentos que dominen este campo, sin embargo, para las mujeres ha representado un reto mayor el obtener puestos de trabajo y de liderazgo en la industria. La iniciativa de Women@Google con Mujeres en Tech busca abordar esta problemática promoviendo la educación en estas áreas para así desaparecer la brecha de género y garantizar un crecimiento.

Según explicaron Vecchio y Goñi, el grupo de mujeres se concentra en proporcionarle a las empresas herramientas para facilitar la búsqueda de talento y promover la Diversidad e Inclusión, para así eliminar barreras que dificultan el acceso a las mujeres a la industria tecnológica.

“Dentro de Google existen grupos de diversidad con los que se busca juntar personas que estén en la misma sintonía. Yo estoy en grupo de Women@Google que es el de mujeres. Empezamos a tener esta conexión con empresas que tenían la necesidad de crear estos grupos pero no sabían cómo. Entonces buscaron a Google para darles una guía de cómo funcionaban”, explicó Mariella sobre cómo surgió el proyecto.

Vecchio agregó que en México y Latinoamérica en general, existía muy poco sobre el tema y cuando comenzaron a hacer varios entrenamientos y pláticas con empresas, se dieron cuenta que era “poco escalable”. “Fue así como creamos este compendio de experiencia en el que juntamos la experiencia de Google, de otras empresas y con Mujeres en Tech. A la par hicimos un piloto con MARS que nos fueron guiando en cómo le hacían y nos empezamos a dar cuenta de toda su problemática. Ver todo el tema desde el inicio nos ayudó a hacer un compendio más robusto”.

Por otro lado, desde Mujeres en Tech, que tiene poco más de un año, se ha buscado desaparecer la brecha de género en el sector de tecnología desde tres pilares: conexiones, alianzas y educación. Según explicó Goñi, desde el pilar de conexiones se busca “conectar mujeres con mujeres que están dentro de la industria para intercambiar conocimiento y presentar modelos femeninos que están en puestos de liderazgo”. Con el pilar de alianzas, que es el trabajo que se hace con Google y otras empresas, se busca “eliminar barreras a través de la promoción de prácticas de inclusión”. Finalmente el pilar de educación tiene el objetivo de impulsar a las carreras profesionales en sistemas entre mujeres.

“No diría que estamos a nivel óptimo pero hablando con Mujeres en Tech o Woman@Tech se están haciendo muchas iniciativas para apoyar a las mujeres y cerrar esta brecha”, aseveró Vecchio. “Ya hay una conciencia y las empresas están tratando de hacer este cambio que no sólo hace mejores personas sino mejores empresas”.

Según la especialista, uno de los retos más importantes es adquirir el talento diverso pues las empresas “saben que lo necesitan” pero no saben cómo adquirirlo y ya que lo tienen, no saben cómo mantenerlo y crear el sentido de pertenencia.

A pesar de que el panorama sigue siendo complicado, tanto Vecchio como Goñi coinciden con que cada vez las mujeres tenemos acceso a más herramientas y comunidades que nos conectan y empoderan.

“Las empresas quieren talento femenino. La alianza de mujeres es importante y la empresa quiere esas aliadas. Creo qué hay un reto de nosotras mismas de que a veces no aplicamos a ciertas ofertas de trabajo porque no cumplimos con todos los requisitos que solicitan”, señaló Goñi. “Todavía hay una brecha muy grande en puestos ejecutivos y muchas empresas no ven todavía el valor que aporta la mujer a estos equipos directivos”.