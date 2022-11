Yamila Reyna habló sobre su fallido coqueteo: “¿Sabes qué me respondió? Gracias señora”

La comediante y actriz Yamila Reyna en el programa Hoy se Habla de TVN, donde es panelista, realizó una confesión sobre sus últimos intentos amorosos tras arrancar su soltería en el inicio de la pandemia. Ella estuvo dos años soltera con diversas historias fallidas al intentar volver a las pistas.

Ella dijo haber pasado por todas las etapas, de empoderarse por estar sola, de estar contenta de que los hombres no le hablasen y también no querer estar sola, todo eso por dos años. “Me bajé Tinder, me bloquearon porque decían que no era yo. Logré tener una (cita) Tinder online y me dejó plantada, ¿A quién la dejan plantada online? Te lo juro por Dios”, comentó riéndose.

Después empezó a salir a disfrutar su soltería con sus amigas, para “darle el cuerpo alegría Macarena”, bromeó. “Yo empecé a trabajar en un programa del canal vecino, un programa de baile y me encuentro en el pasillo con un actor jovencito que estaba por hacer una teleserie en el canal y noté que me miroteaba”, contó.

“Yo paseaba él me reojeaba y yo lo reojeaba, ya dos años sin nada. Así pasaban los días y no me encaraba, así que dije basta, lo voy a encarar (...) Un día lo agarro en el casino del canal, me acerco le digo ‘¿Cómo estás? Me encanta tu trabajo’, ahí con una miradita”, continuó la actriz.

“¿Sabes qué me respondió? Gracias señora, ¡Señora me dijo!”, dijo Yamila lo que causó las risas de todo el panel, quienes se volvieron a sentar después de esta anécdota.