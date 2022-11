Daniela Aránguiz confirmó los rumores sobre las insinuaciones de jugadores de fútbol: “Tuve muchas invitaciones”

La exchica Mekano, Daniela Aránguiz, fue la invitada estrella del programa de conversación “Podemos Hablar” para comentar su vida tras su bullada separación con el exfutbolista de la selección nacional, Jorge Valdivia.

El animador Jean Philippe Cretton le mostró un titular donde su compañera de “Zona de Estrellas”, Adriana Barrientos afirmó que compañeros de la selección del “Mago” estaban invitando a Daniela a carretear. Ella confirmó los dichos de su colega.

“Si, es cierto. Siempre sentí que los hombres me respetaban, en cierto modo, por ser esposa, pero cuando se empezó a rumorear que estaba soltera, tuve muchas invitaciones”, comentó. Ella aseguró que eran jugadores de fútbol y de la selección chilena.

Aunque Daniela fue tajante en una cuestión, la cual de manera enfática, “jamás, jamás respondí los mensajes. No solamente me mandaron mensajes de Chile, sino que desde el extranjero también”, agregó con risas al final. Es más, mencionó que compañeros de la selección de Brasil le hablaban cuando estaba casada con Valdivia.

“Me dicen: ‘Me gustaría conocerte en persona’ o ‘Qué linda’. A veces mandan fueguito o el diablito morado, cosas que antes no pasaban (...) A pesar de no estar, Jorge siempre va a tener mi respeto en ese sentido y jamás me involucraría con alguien del medio de él”, continuó.

Esto Daniela no se lo guardó y se lo contó a su expareja, quien se molestó con esta situación, pero no reveló nombre porque no daba para más allá. Si bien, no eran del círculo cercano de Jorge, no se involucraría con alguien del medio de él, ya que lo encuentra una falta de respeto.

