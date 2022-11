Daniela Aránguiz rompió el silencio sobre su video junto a Luis Mateucci: “Yo no tengo una relación con nadie”

Daniela Aránguiz estuvo de invitada al programa Podemos Hablar de Chilevisión, en donde la recibieron con un video comprometedor donde ella estaba bailando con el modelo argentino Luis Mateucci. Esto motivó al animador Jean Philippe Cretton a preguntarle sobre dicha situación.

“Le tengo mucho cariño a Luis. Yo no tengo una relación con nadie, yo estoy soltera y tengo derecho a conocer a quien yo quiera en el proceso, eso no significa que yo quiera pololear con alguien, pero tengo derecho a pasarlo bien, a salir, a ir a bailar”, comentó.

“Si me encuentro contigo en una discoteque, lo más seguro es que baile contigo y si me ven bailando así contigo, van a decir algo, porque eso es ser público. No Pame con respeto”, dijo en tono de broma Aránguiz refiriéndose a la pareja Pamela Díaz del animador.

Ella reflexionó de una manera mucho más seria sobre el video que se filtró de ella junto al modelo. “El primer video que vimos en el programa fue muy desafortunado porque estas dos cosas juntas, muy feo lo encuentro. También me arrepiento de haber expuesto a mi familia porque no fue mi intención”, mencionó.

“A mí me grabaron haciendo algo, pero yo ya no vivía con Jorge cuando pasó esto y nunca le falté el respeto en todo nuestro matrimonio”, concluyó.

Revisa el video aquí