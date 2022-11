Daniela Aránguiz: “Yo creo que si un hombre mira para el lado es porque él tiene problemas”

La mujer más mediática de las últimas semanas, Daniela Aránguiz, estuvo presente en “Podemos Hablar” de Chilevisión para contar su bullada separación con Jorge “Mago” Valdivia. En este espacio entregó más de una confesión acerca de su estado actual.

Cuando se sentó junto al animador Jean Philippe Cretton, la exconcursante de “El Discípulo del Chef” habló sobre el quiebre. El conductor mostró un video de una participación anterior de ella en el programa, donde confesó que no está por él con la plata y que lo ha perdonado muchas veces por el amor que siente por él.

“Yo siento que las mujeres terminan y viven el duelo dentro de la relación, los hombres viven el duelo después de que las mujeres toman la decisión. Siempre he dicho que los matrimonios duran hasta que las mujeres quieren o hasta que las mujeres dejan de aguantar”, comenzó reflexionando Aránguiz.

“Dejé de aguantar muchas cosas. Siento que si te respondo esta pregunta voy a estar hablando mal del papá de mis hijos y esa no es mi intención. Los trapos sucios se lavan en casa”, agregó.

El animador le preguntó qué motiva a un esposo a mirar para el lado, a lo que Daniela respondió que “yo creo que yo no tengo la culpa, y este es un mensaje para todas las mujeres, que de repente, ahí nace la inseguridad de las mujeres. Yo creo que si un hombre mira para el lado es porque él tiene problemas, no por algo que en que una tiene una falencia, ahí hay un problema más de inseguridad, un problema que se tiene que tratar”, expresó.

Daniela mencionó que ella asiste a terapia psicológica debido a que “soy un poquito bipolar y a mi me gusta el tema psicólogo”. Mientras que, su marido no creía en ese tema, y es una de las condiciones que ella tenía para seguir en la relación. Cretton le preguntó si le había planteado estar en terapia de parejas, ella le dijo que sí y que se reía de eso.

“Él es súper influenciable”

Aránguiz continuó hablando sobre los problemas que tuvieron en el matrimonio, “él es super influenciable y en todo nuestro matrimonio me costó mucho sacarle muchos amigos y muchas cosas de encima, y siento que ya no tengo ganas”, contó. Si bien ella no quiso nombrar a personas en específico ya que no sentía que se los merecían.

Al final reafirmó el amor que siente por Jorge, “sí lo sigo amando como hombre, como el papá de mis hijos. Dios sabe si más adelante vamos a tener otra oportunidad en nuestro matrimonio”.

Revisa el video aquí.