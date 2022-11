Fran García-Huidobro reflexionó sobre su carrera televisiva: “Si uno no evoluciona, no tiene ningún sentido”

La animadora y jurado, Francisca García-Huidobro, realizó una importante reflexión sobre su carrera televisiva en una entrevista con Página 7. Ella se ha caracterizado por su filosa lengua que nunca ha temido al momento de lanzar una crítica o comenzar un enfrentamiento.

Ahora, ya con más edad, la “Dama de Hierro” se ablandó y no es la misma que era antes. “Lo de la ‘Dama de Hierro’ es un personaje que estuvo instalado durante mucho tiempo y del que me hago cargo, pero yo no llego a los programas como la ‘Dama de Hierro’, llego como la Fran”, consignó.

“La Fran de ahora tiene 49 años, lleva 26 años en la tele y si uno no evoluciona, no tiene ningún sentido”, comentó la animadora. Ella agregó que “lo de la ‘Dama de Hierro’ es algo que me va a acompañar toda la vida y con lo que no tengo ningún problema, pero hace rato que la gente me ha visto en otros roles en la televisión”.

“Yo soy una persona muy emocional, y al parecer la gente no se acuerda que también fui jurado de ‘Talento Chileno’, donde me emocioné mucho”, recordó Fran. “Creo que el rol de jurado, el mío particularmente, que soy menos experta que mis compañeros, requiere de esa flexibilidad en las emociones y no me privo, así funciona”, mencionó.