Jorge Valdivia le envió un sentido video a Daniela Aránguiz: “Siempre te voy a amar, aunque no caminemos juntos”

El animador de “Podemos Hablar”, Jean Philippe Cretton le tenía una sorpresa a la invitada estrella del programa de ayer, Daniela Aránguiz, quien ha estado en el ojo del huracán tras su separación con el Mago Valdivia. ¿Cuál era la sorpresa? Un video de su expareja hablándole a ella y pidiéndole perdón.

“Ojalá no te enojes por el video”, comenzó Jorge, “pedirte perdón, lo hice personalmente y lo vuelvo a hacer, te pido perdón por mis errores, por exponerte de una manera negativa, además que no te lo merecías y también volver a decirte que te amo mucho. Te amo, siempre te voy a amar, aunque no caminemos juntos, aunque no estemos juntos hoy en día, te voy a amar siempre, toda mi vida”, agregó.

“Lo repito, eres el amor de mi vida, la mujer más importante. Ojalá algún día me puedas escuchar y escuchar mi corazón cuando te dice que te ama de verdad. Perdón y te amo, qué te vaya bien, y si la vida nos vuelve a juntar, me vas a hacer el hombre más feliz, así que te amo, te voy a amar siempre. Gracias por cuidar a mis hijos como lo haces”, concluyó Valdivia.

Daniela Aránguiz se notó sorprendida y emocionada después de ver el video, y Jean Philippe le preguntó qué sentía, “qué difícil, Jorge fue mi primer amor, me casé muy enamorada de él, muy chica. Yo me quería morir al lado de Jorge y él lo sabe. Lo que más me dolió de esta ruptura, creo que fue el plan familiar, el sueño de poder cuidar a nuestros nietos juntos, el proyecto de familia”, contó.

“Yo muchas veces perdoné muchas cosas de Jorge para que mis hijos crecieran con su papá, para mi era muy importante, porque yo no crecí con mi papá y no me arrepiento”, agregó Daniela.

Acerca de la posibilidad de una reconciliación con su expareja, ella comentó que no estaba segura. “Quién sabe, yo lo amo, yo no puedo dejar de amar a una persona de la noche a la mañana y él es el amor de mi vida. Me casé muy enamorada con el amor de mi vida, era mi sueño vivir con él todo nuestro proceso hasta que envejeciéramos juntos, esa era lo que quería”, aseguró.

Finalmente, la exchica Mekano comentó cuál era su parada actualmente, “ahora, una ama tanto, que se olvida de amarse a sí misma y yo creo que es el momento en el que yo necesito amarme, conocerme bien, valorarme y que me valoren como mujer. Yo soy una mujer la raja, soy una buena madre, soy buena esposa, nunca le falté el respeto”, terminó.

Revisa el capítulo aquí.