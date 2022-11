Los signos que más fracasan en el amor y cómo solucionarlo

Los fracasos son las oportunidades para hacerlo mejor la próxima vez que se presente una posibilidad. Sin embargo, para algunos signos del zodiaco, esto es muy frecuente en el amor porque no se detienen a pensar cuáles han sido las fallas, lo que los condena a perder una y otra vez en las relaciones. Ellos son: Aries, Cáncer, Libra y Piscis.

Pero, ¿cómo puedes solucionarlo?

Cuando hay miedo al compromiso es porque está arraigado a un problema de seguridad, que temes ser rechazada. Es por esto que debes pensar ¿qué significa para ti el compromiso? ¿qué temes perder? ¿Cómo sería tu vida a largo y mediano plazo tu vida comprometida?.

Tienes que reconocer cuáles son tus miedos, de dónde provienen y cómo te limitan. Buscas todos los aspectos positivos del compromiso y enfócate en el presente, porque siempre piensas es en el futuro. Si tu rollo es que idealizas a tu pareja, pues puedes hacer una lista de sus defectos, qué no te gusta, no toleras. Internalizar que nada ni nadie es perfecto. Puedes buscar ayuda de otros, para que te digan qué ven ellos que tú no.

Las inseguridades durante la relación comienzan a surgir cuando no se tiene el autoestima alto, para remediarlo es importante comenzar a amar cada aspecto de tu vida. Además, no dejar que la imaginación le gane la batalla a la realidad, y darle especio y tiempo a tu pareja.

Aries

Del 21 de marzo al 19 de abril

La vida amorosa de las nacidas en este signo suele estar marcada por la ruptura constante de las relaciones, pero se debe principalmente porque le temen a la soledad. Entonces, no se toman un tiempo para estar realmente solas para reflexionar sobre qué es lo que quieren, qué están dispuestas a dar a cambio, qué desean recibir, cuáles son sus límites, qué errores cometió para no repetirlos, qué puede mejorar. Como no es consciente de sus fallas, tiende a repetirlas una y otra vez con cada pareja.

Cáncer

Del 21 de junio al 22 de julio

Les encanta idealizar a la otra persona, maximizan las cualidades por lo que no se detienen a analizar los defectos de ese ser amado y precisamente amarlo desde las imperfecciones. Entonces, cuando realmente pasa la etapa del enamoramiento, que comienza su media naranja a mostrarse tal y como es, esto la asusta porque no era lo que esperaba, pese a que esas señales siempre estuvieron presentes desde el inicio del romance. Empieza a buscarle peros, y todo cambia: se acaba la magia.

Libra

Del 23 de septiembre al 22 de octubre

Para las nacidas en este signo, la palabra compromiso no está anclada a su vida, muchísimas veces de forma inconsciente, pese que desean tener una pareja. Al inicio la relación fluye muy bien, pero cuando comienza a tornarse seria, la incomodidad sale a flote, inician los temores de perder la libertad, de tener que rendir cuentas. Si ellas pudieran casarse, pero que cada uno viviera en una casa distinta con su vida de soltero, ellas serían felices. Tienen la falsa creencia de que el compromiso es una atadura que las castrará socialmente de por vida.

Piscis

Del 19 de febrero al 20 de marzo

Ellas entregan todo en una relación. Cuando aman no hay límites, salvo cuando empiezan a sentir que no reciben en la misma medida en la que ellas dan, y esto lo traducen en signos de alertas que dan paso a los celos, a las inseguridades, que tornan tóxica el romance. Creen que todos son iguales, que las engañarán, que le quitarán sus bienes y un sinfín de pensamientos negativos, que en la realidad no ocurren, solo que tienen problemas para conseguir la seguridad en su interior y terminan estropeando todo.