“Van a confundir a ese bebé”: Critican a Evaluna y Camilo por no ‘decidirse’ con el género de Índigo

Los Montaner han estado en la mira desde el estreno del reality show ‘Los Montaner’ en DisneyPlus y mientras que algunos aplauden la gran complicidad entre todos, otros critican que sólo utilizaron la plataforma para presumir sus lujos.

Especialmente Evaluna Montanter y Camilo han sido señalados por la forma en la que crían a Índigo.

Desde que nació su bebé, los internautas se han dedicado a cuestionar su género ya que los cantantes habían señalado que el nombre Índigo era neutral para darle libertad de elegir su identidad.

En una reciente entrevista con el portal Infobae en la que la pareja promocionó Los Montaner, hablaron de la ventaja de que su bebé sea “portátil” y pueda viajar con ellos en las giras.

“Bueno que sea portátil es muy conveniente y es lo máximo, porque podemos seguir haciendo lo que amamos también con ella y es fantástico, y se vuelve todo más bonito”, dijo Evaluna.

Asimismo, señalaron que criar a Índigo ha sido un verdadero reto pero que se han enfocado en dejar que explore el mundo a su manera.

“En este momento nosotros estamos protegiendo todo lo que ella está decidiendo hacer, y por lo pronto está muy ocupada decidiendo recorrer los pisos de la casa, decidiendo morder las paticas de las sillas”, puntualizó Camilo.

En redes sociales los internautas los cuestionaron sobre por qué se refieren a Índigo como “ella” siendo que desde un inicio habían hablado de una identidad neutral.

“Le pusieron Índigo para no identificarla con un género pero le dicen ella...no entiendo por qué quieren seguir modas”. “Cómo que ella?? no que era niño??”. “Me raya ese conflicto de género que ellos mismos ocasionaron. No lo sé qué tan sano será a futuro??”. “Por estar con modas absurdas van a confundir a ese bebé”. “Se llama Índigo pero le dicen ella. Contradicción o me parece a mí?”, se lee.

La vida de Camilo y Evaluna dio un giro de 180° luego de darle la bienvenida a su bebé y aunque el nombre es neutral, en la publicación en la que anunció su nacimiento, el intérprete de “Ropa Cara” señaló que es niña.

“Índigo nació. Dios estuvo presente en cada segundo del parto en nuestro hogar. Es una niña feliz y curiosa. Evaluna es la mujer más fuerte, virtuosa, y valiente que ha pisado este planeta. Todo mi respeto, mi servicio y mi entrega a la reina de esta casa!Gracias por todos sus mensajes, sus oraciones y los borbotones de amor y luz que han enviado hasta acá!!Creció La Tribu”.

Evaluna y Camilo no se dejan intimidar por lo que digan en redes sociales

Aunque las redes sociales se han llenado de halagos para la pareja, hay quienes sólo se dedican a criticar y señalarlos de “malos padres”. Se ha vuelto una constante que los critiquen por la forma en la que ejercen su paternidad.

Desde el nombre, hasta la forma en la que cargan a la bebé y la “exponen” a los ruidos durante los conciertos, los internautas sólo han buscado formas de humillarlos pero ellos no se han dejado.

Tanto Camilo como Evaluna han hecho lo posible por darle una buena vida a su bebé y en ningún momento la han expuesto. Ellos han tomado todas las medidas para mantenerla sana y salva y eso incluye el no mostrarla ante las cámaras. Sólo ellos saben lo que es mejor para ella. Nadie debería emitir opiniones no solicitadas sobre la crianza ajena.