“Acapulco Shore”: Brenda Zambrano confiesa los problemas que le trajo el reality show

A pesar de que en la actualidad es considerada como una de las grandes figuras de “Acapulco Shore”, Brenda Zambrano no recuerda con mucho cariño esa época, pues fue muy complicada para ella.

Recordemos que la influencer no se llevaba con la mayoría de sus compañeros, lo que provocó un gran conflicto.

¿Qué ha dicho Brenda Zambrano sobre su paso por “Acapulco Shore”?

En una entrevista para el Podcast “En Aprietos”, Brenda Zambrano reveló qué hizo con el dinero de su primer cheque, aunque reconoció que el pago no era lo que esperaba pero que, aun así, pudo hacer realidad un sueño que tenía.

“La neta me pagaron una mi**da, hice Playboy y me pagaron una mi**da; me vieron la cara de estúpida. Venir de provincia y ver 20 mil pesos fue mucho para mí. Me fui a Europa, me fui a España, Madrid; conocí y disfruté; me di el viaje de mi vida, pero llegué sin dinero a México. Eso fue lo que hice con mi primer cheque”, dijo la influencer.

Además, Brenda confesó que el reality le provocó una gran crisis, la cual la llevó a parar con un psicólogo.

Brenda Zambrano sufrió mucho

Recordemos que algunos de sus compañeros se dedicaban a hablar mal de ellas, lo que le llegó a afectar a nivel personal.

“Participé en tres temporadas, no en todas como la mayoría de la gente piensa, pero la última fue la que me hizo mucho daño psicológico; dije: ‘Ya no puedo más’, estuve a punto de volverme loca. Algunos de mis compañeros empezaron a hablar mie**as de mí aun cuando yo ya no estaba en el programa. Tuve que ir al psicólogo, cuestionarme cuánto me quería y quién era; fue un proceso bien difícil que tuve porque si de por si nadie me tomaba en serio, menos con lo que ahora decían de mi”, reveló la modelo.