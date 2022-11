María Jimena Pereyra reconoció que su pareja estaba más nerviosa que ella por “Juego Textual”

La cantante María Jimena Pereyra es una de las integrantes claves en el estelar del 13, “Juego Textual”, siendo una de las ocho mujeres que comandan la conversación que busca conocer más sobre el invitado. En una entrevista con Página 7, la cantante habló sobre su rol en el programa y cómo su pareja la alentó en este proceso.

“Vine a aportar lo mío, al ser una mujer lesbiana, inmigrante… es nuestra sociedad actualmente. Hoy podemos hablar de esos temas, algo que hace cinco o siete años era impensado”, mencionó Pereyra.

En este mismo espacio aprovechó de revelar cuál fue la reacción de su esposa, Tania García, ante la noticia de que estaban interesada en ella para “Juego Textual”. “A ella le encantó la idea, me decía ‘tú tranquila, vas paso a paso, disfruta lo que haces, a ti te gusta conversar’’', mencionó

En el inicio de las grabaciones del estelar, su pareja estaba muy nerviosa, reveló María Jimena. “Estaba más nerviosa que yo y me preguntaba ‘cómo te fue, cómo te fue’. Pero yo me sentí muy cómoda, no lo sufrí”, contó,

Acerca del programa en sí, la panelista mencionó lo contenta que está con la llegada de estos programas en horario prime que estén más enfocados en el entretenimiento. “Me alegra que Canal 13 esté desarrollando una parrilla nueva, de que volvamos a los estelares como los de antes. Hacía falta salir de tanta mala noticia que hay a diario. Está bien, es una realidad, pero la gente necesita desenchufarse”, concluyó.