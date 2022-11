Savka Pollak sobre el papá de sus hijos: “Me da vergüenza decirlo, pero me debe más de 100 millones de pesos”

La animadora de televisión y periodista, Savka Pollak, es una de las miles de mujeres que tiene que lidiar con la irresponsabilidad y falta de cumplimiento del padre de sus dos hijos. Ella en una conversación junto a Mariela Sotomayor en el programa “Santa Moda” de Canal Vive, se refirió a este episodio.

Savka mencionó el monto que le debe el papá de sus hijos, y no es menor. “Me da vergüenza decirlo, pero me debe más de 100 millones de pesos”, declaró según lo adelantado por La Hora.

Ella mencionó que su expareja se enamoró de otra y se fue (...) esto reabre heridas de infancia, yo también fui una hija abandonada”, confesó Pollak en la entrevista que se emitirá mañana lunes a las 23 horas.

La periodista habló sobre lo duró que se le ha hecho salir adelante con su familia de tres hijos, encargándose de ellos sola. Durante su quiebre matrimonial, Savka ya se encontraba fuera de la televisión para dedicarse a su familia.