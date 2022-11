Sylvester Stallone culpó a Arnold Schwarzenegger por llevarlo hacer la críticada cinta “Stop! Or My Mom Will Shoot”

Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger era las figuras de la acción durante los años 80′ y 90′ en la industria cinematográfica.

Lo que era un rumor en los pasillos, ahora es una anécdota confirmada: los dos actores se odiaban mutuamente.

Ahora cada uno pasando los 70 años cuentan en programas de televisión, como fue su rivalidad durante esos años.

“Creo que odio es una palabra suave para lo que teníamos. Yo realmente lo respetó, creo que es brillante, lo que ha logrado con su carrera, pero yo quería destruirlo, ¿me entiendes?”, dijo en su momento Stallone en una entrevista para The Tonight Show.

Por su parte, el exgobernador de California, señaló que la competencia con el protagonista de Rocky, lo ayudó para mejorar su carrera. “Se volvió todo tan absurdo que, de repente, estábamos compitiendo por quién tenía el cuerpo más musculoso. Y le dije: ‘Sly, olvídate de eso ahora mismo. ¡Porque sólo hay un siete veces ganador de Mr. Olympia, y ese soy yo!’. Pero entonces tuvimos que usar armas más grandes. Era una competición por quién tenía la pistola más grande. Así eran las cosas (...) ¿Quién mata a más gente en pantalla? ¿Quién hace más dinero en taquilla? ¿Quién arranca una producción con menos grasa muscular? Toda esta mierda empezó a ocurrir, y no había manera de pararla! Era increíble”.

Engaño por la película “Stop! Or My Mom Will Shoot”

Parte de esa competencia fue lo que hizo que Arnold Schwarzenegger admitiera que engañó a Stallone para que aceptara la película “Stop! Or My Mom Will Shoot”.

El actor confirmó un rumor que tiene corriendo muchos años, donde se dice que le comunicó a su agente un ‘supuesto’ interés para participar en la cinta antes mencionada, solo con el propósito de que Stallone la agarrara.

“Es 100 por ciento cierto. En aquellos días hacíamos todo tipo de locuras para salir adelante en nuestra rivalidad. Afortunadamente, para nosotros y para todos los demás, hoy, nos apoyamos mutuamente. ¡Gracias a Dios, porque seguro que nunca necesitamos otro ‘Stop! O mi mamá disparará”, dijo.

Toda la anécdota tiene más sentido cuando se observa que “Stop! Or My Mom Will Shoot” es considerada la peor película en la filmografía de Stallone, obteniendo un dramático fracaso taquillero y unas terribles críticas que todavía se las recuerdan al actor estadounidense.

En IMDb tiene una puntuación de 4,3 y RottenTomatoes tiene una cifra de 14%.