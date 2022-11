Claudio Arredondo revela la pena de su madre por muerte de Víctor Jara: “Fue su polola en la juventud”

El actor Claudio Arredondo y su madre, la también actriz, Gabriela Medina, fueron los invitados al programa de Cecilia Bolocco, “Todo por ti”. “Mi madre es un pilar fundamental en mi vida y la de mis seis hermanos. Yo creo que está viviendo los últimos años y no quiero que se vaya sin que sienta el amor mío y de mis hermanos”, dijo Claudio sobre su mamá, conocida por teleseries como “Ángel malo”, “Champaña”, “Playa salvaje”, “Marparaíso” y “Brujas”, entre muchas otras.

Claudio recordó uno de los momentos más difíciles que vivieron con su mamá, que fue el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, cuando su padre- Claudio Arredondo- estuvo dos días desaparecido y lo temieron muerto. “Pasan las tanquetas, mi mamá me aprieta la mano y me dice ‘No mires para atrás’. Caminamos y sentíamos disparos, llego a la casa y me desmayo. Despierto y mi papá no estaba, fue a su trabajo y no llegó en dos días”, rememoró.

Claudio Arredondo Gentileza Canal 13

La angustia sólo empeoró con el paso de las horas, según recordó el actor. “Mi mamá desesperada y pegada a la radio. Yo dos veces he escuchado llorar fuerte a mi mamá, y una de ellas fue cuando en la radio cuentan que murió Víctor Jara. El grito desgarrador de mi mamá fue muy fuerte, porque mi mamá fue polola de Víctor Jara en su juventud. Después mi papá llegó a casa a los dos días. Yo llegué al convencimiento de que me robaron la infancia, y de ahí para adelante me convertí en una persona adulta, a los 10 años”, indicó Claudio.

Arredondo, quien definió a su mamá como una persona que demuestra el cariño con la comida y que tiene una especial afición por la sopa, dijo que recuerda especialmente la navidad de 1973, donde su madre, sin dinero, sin trabajo y temiendo por su vida, les inventó una cena navideña con figuras de pollitos hechos con puré de papas, en un nido de porotos verdes y tomates.