“Está bien”: entorno de Amaia Montero dio cuenta de una mejoría en la salud mental de la artista

Una luz de esperanza respecto del estado de salud de la cantante Amaia Montero dio este fin de semana el medio “El Español”, que luego de contactarse con el círculo íntimo de la vocalista de “La oreja de Van Gogh”, aseguró que la intérprete hispana ha mejorado su condición tras alertar de problema mentales en un posteo de Instagram.

Según cuenta el medio español, la artista de 46 años ha estado rodeada el último tiempo por su “entorno familiar y un ejército de amigas” más cercanas, quienes han apoyado a Montero a salir de su estado depresivo con una serie de “mimos” y “protección” respecto de lo que se ha comentado en los programas de espectáculos locales y la opinión pública.

“Desde entonces, nada más se ha sabido de Amaia en cuanto a su actividad en la red se refiere. En Instagram, su última publicación data del 14 de octubre, el día de marras, cuando promocionó una de sus últimas canciones, La boca del lobo”, señaló el medio hispano, que si bien dio cuenta que en TikTok la cantante se ha dejado ver con publicaciones relacionadas a su “vertiente musical”, hasta el momento no se ha pronunciado oficialmente por su alarmante publicación de hace un mes en su cuenta oficial de Instagram.

El actual estado de Amaia Montero

Una fotografía en blanco y negro, sin maquillaje, y un inquietante texto donde la española señaló “si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido. ¿De qué me sirve la vida?”.

Pese a ello, y luego de confirmar de parte de sus cercanos que la cantante está mejor de salud mental, el medio explicó que de momento Amaia “desea retomar su actividad profesional cuanto antes, así como su rutina en la red social sin dar mayor repercusión pública o magnitud a lo acontecido hace unas semanas”.

“Siempre quiso Montero marcar, subrayar y delimitar bien la línea entre su vida personal y su faceta artística. ‘Va mejor y está bien’, reporta, escueto, el informante con el que se contacta”, prosigue el medio.

De momento, y según explica el portal hispano, junto al estado de salud de la cantante, otro de los temas que ocupa a los familiares de la artista tiene que ver con su madre, Pilar Saldías, viva “lo más protegida y aislada de las informaciones que se publican sobre la emblemática cantante”.

“Para terminar, se reitera que Montero está deseando que se publique su último trabajo: ‘Es su mayor ilusión y está volcada en el curro y en que todo salga bien’”, finalizó el medio español.