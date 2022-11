“Le dio un ataque al miocardio”: dan cuenta de la primera crisis en el equipo de “Sígueme y te sigo”

Un revelador dato entregó el periodista Sergio Rojas en su Live “Que te lo digo”, quien aseguró que a pocas semanas de su estreno en las pantallas de TV+, en reemplazo de “Me Late”, el programa de espectáculos “Sígueme y te sigo” ya tuvo su primer gran conflicto interno.

Se trataría, en palabras del comunicador, de un airado reclamo de la periodista Nataly Chilet, que habría puesto el grito en el cielo al conocer que en la pauta de temas del pasado viernes abordarían el tema de la escort Natthy Chilena y los videos que aseguró tener junto a Jorge Valdivia.

Según explicó Rojas, ese tema fue el que trajo consigo la molestia de Chilet, quien desde antes de salir al aire con el programa de espectáculos lapidó los temas de farandula para su espacio.

La molestia de Nataly Chilet

“Hay una frase que me representa mucho, en cómo yo he llevado mi carrera, siempre he puesto en práctica el anti-chisme, a mí me gusta hablar bien de las personas a sus espaldas, y voy a mantener eso”, afirmó en su momento la periodista, quien aclaró que en la previa al debut del programa los ejecutivos le aseguraron que no volverían a retomar temas faranduleros en la pauta de “Sígueme y te sigo”.

Nataly Chilet hizo un berrinche esta semana en el programa de TV+ (...) le dio un ataque al miocardio. — Sergio Rojas

“Desde la primera reunión, lo que nos han dicho es el eslogan del canal, que ‘es pura entretención’. Obviamente, tenemos que hacer periodismo, tener novedades, tener golpes, pero desde la cercanía, desde la amabilidad, lo positivo, esa es la vibra”, dijo.

Y ahora, que saltó la polémica de Valdivia, la también exMiss Chile puso el grito en el cielo al conocer que su programa quería abordar el tema.

“Nataly Chilet hizo un berrinche esta semana en el programa de TV+. El día viernes mandan la pauta y dentro de los ítems que iban a hablar estaba Natthy Chilena, quien dice que tiene videos donde aparecería con Jorge Valdivia”, contó Rojas.

“Resulta que a Nataly Chilet le dio un ataque al miocardio”, aseguró el periodista, quien incluso reveló que la modelo optó por no ir al programa como una forma de protesta por el contenido del espacio.

Si te dicen que va a ser el E! Entertainment Televisión de Chile y después salen con la Natthy Chilena, es para enojarse. — Luis Sandoval

“Producto de ver esta pauta se rehusaba a hablar y no fue al programa”, contó Rojas, quien advirtió que con este impasse “no está bien el ambiente” al interior de “Sígueme y te sigo”.

Sus palabras fueron reafirmadas por sus colegas en el Live de Instagram, Paula Escobar y Luis Sandoval, quienes justificaron la molestia de Chilet en el cambio de reglas que le hicieron a medio camino del programa.

“Si te dicen que va a ser el E! Entertainment Televisión de Chile y después salen con la Natthy Chilena, es para enojarse”, señaló Sandoval.

“A favor de Nataly Chilet le debieron haber dicho que esto es espectáculo y le ponen el tema más brígido de la farándula”, finalizó Escobar.