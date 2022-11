“Una estúpida me dijo...”: Claudio Reyes respondió a curiosa actuación en “Somos un plato”

El actor Claudio Reyes se refirió a su llamativa participación en el programa de TVMás “Somos un Plato”, donde sorprendió con una performance a los televidentes, tras simular un furiosa pataleta contra los animadores, quienes le dijeron que no estaban de acuerdo con sus opiniones. Motivo por el cual, el comediante se retiró indignado del estudio. Sin embargo, era todo parte de una actuación.

Todo partió cuando el periodista José Miguel Furnaro y el chef Álvaro Lois le rebatieron que Bastián Bodenhöfer fuese mal actor, como señalaba Reyes, quien lo odia con todo su corazón por ser de distinta postura política e, e incluso, lo trató de “chanta”.

“Claudio, te equivocaste. ¿Cómo va a ser mal actor Bodenhöfer?”, le decía los animadores.

“Oye, si me invitaron a pasarlo como las pelotas, les agradezco mucho, pero yo me voy a pasar al frente a comer hamburguesas”, replicó, finalmente, el exJappening con ja, quien se puso de pie y dejó la mesa que compartía con el panel.

“¡Pero no te vayai, poh, Claudio!”, le pidieron.

“¡Chao, hue...!”, respondió Reyes, decidido.

Hasta ahí, todo pensaban que se trataba de una reacción foribunda del comediante.

“Qué bueno que le pararon el carro”, “Me caía bien, pero lo de hoy fue de un verdadero ordinario”, “Igual fue mala onda lo que le hicieron” y “¿Para qué le hicieron encerrona a Claudio? Mala onda”, fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, después revelaron que era un tongo simpático, para darle sabor al programa.

“Una estúpida”

Debido a esto, en el canal de Youtube, “El Facho Cola”, Claudio Reyes comentó sobre la reacción de la gente, quienes no se dieron cuenta que se trataba de una humorada.

“En el programa hicimos una actuación, que me trataban mal y yo me enojaba y me iba. Una mentira, pero tanta gente agarró papa (...) habían algunos a favor mío y otros no. Hueo... envidiosos no soportaron verme en la tele. Fracasados. Una estúpida me dijo ‘paga las pensiones que debís’”, añadió.