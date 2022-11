[VIDEO] “Que mala cue...”: Periodista de CNN Chile protagonizó tremendo fail por culpa de micrófono abierto

Fresia Soltof y Sebastián Aguirre son los periodistas que esta mañana protagonizaron un divertido fail que está causando furor en redes sociales.

La situación, que generó revuelo cibernético, fue consiganada por sitios como La Cuarta, quienes informaron que en el programa Noticias Express, los conductores presentaron una nota acerca del efecto que tuvieron las lluvias del fin de semana en los festivales musicales que se desarrollaban en la ciudad de Santiago.

En particular, se refirieron a un incidente ocurrido en el Estadio Monumental, donde se debió suspender el Music Bank debido a las precipitaciones.

“En el estadio Monumental, el Music Bank Chile se tuvo que cancelar tras el accidente de una de las artistas en el escenario. Pablo Figueroa nos cuenta”, anunció la periodista Fresia Soltof.

De inmediato, comenzó a transmitirse la nota que prepararon del evento, aunque luego se notó que uno de los micrófonos quedó abierto, jugándole una mala pasada a la pareja de conductores que no se dieron cuenta que sus voces aún seguían al aire.

“Oye, qué heavy”, dijo Soltof.

“Oye, qué mala cueva igual. Justo, justo”, agregó Sebastián Aguirre, justo antes de “solucionarse” el error de audio.

El Twitter @Televisivamente, que se dedica a subir este tipo de material, fue uno de los primeros en replicar la divertida escena, la cual recibió comentarios igual o más jocosos.

“Siempre me había preguntado qué pasa con los periodistas cuando muestran las imágenes de una noticia, pensaba que no miraban la pantalla o algo”, “Yo creo es lo más piola que un conductor puede decir fuera del aire. No me quiero imaginar lo que dirían otros”, “La pura verdad en todo caso” y “Creo que un sonidista esta buscando empleo ahora”, fueron algunas de las reacciones.

Revisa aquí el jocoso momento.