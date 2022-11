Viñuela revela que fue víctima de magia negra: “Una persona me dijo ‘estás cargado’”

En “Tal Cual”, José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña conversaban sobre la magia negra. “La Raca” de inmediato explicó que “después de haber hecho La Quintrala no creo en esas cosas. Estoy protegida después de haber hecho La Quintrala”.

¿Pero qué pasó con Viñuela? el animador precisó que tuvo un período muy malo en su vida y “hablé con una persona que canaliza energía y me dijo, estás cargado. Esto en un minuto que estaba viviendo un momento muy difícil y me dijo a ti te hicieron magia”, contó.

Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela

De acuerdo a las declaraciones recogidas por La Cuarta, la persona le comenzó a describir a la persona que pudo haberle hecho el “trabajo” y concluyó que fue una expareja, con quien no terminó nada de bien.

“De ahí adelante, no sé si será coincidencia o no pero me cambió la energía”, contó Viñuela, revelando que se hizo una “limpieza”.