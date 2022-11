Chiqui Aguayo se emocionó tras recordar a su padre: “Apenas dejamos el hospital, él murió esa misma noche”

Chiqui Aguayo recordó una dura pérdida durante el último capítulo de “Juego Textual”, en donde se llenó de lágrimas tras escuchar algunas palabras del Doctor Ugarte.

“Me emociona escucharte porque el año pasado murió mi papá en una circunstancia que igual dependían de un doctor”, manifestó la rostro de Canal 13, tras escuchar al profesional hablar con orgullo de su profesión.

Posteriormente, recordó: “Cuando nos dijo, él fue muy humano y nos juntó en una salita con mis hermanos. No se murió de Covid, estaba en UTI y no podíamos entrar y nos dijo que si queríamos podíamos ir a despedirnos de él”.

“Eso hizo una gran diferencia en cómo se murió, y a través de tí me gustaría darle las gracias a este doctor que hizo que esta situación fuese distinta a lo que pudo ser en plena pandemia”, detalló en medio de su emoción.

“Hay mucha gente buena, a veces nos quedamos con la gente que no es tanto...Hay muchos médicos buenos, muchas enfermeras y paramédicos buenos, y por suerte a ti te tocó uno”, le dijo el Doctor Ugarte.

Asimismo, Chiqui destacó el noble gesto de los diferentes profesionales de la salud que atendieron a su padre en la recta final. “De hecho, es una suerte porque ese día que nos dijeron que nos fuéramos a despedir, apenas dejamos el hospital, él murió esa misma noche”.

“Entro a mi Instagram y me escribió una enfermera y me dijo que le tomó la mano a mi papá anoche, no se murió solo y le agradecí tanto. Eso me mostró que hay mucha gente buena”, aseguró y finalmente tuvo que ser consolada por Sergio Lados.