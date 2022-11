Escándalo en “Sígueme y te sigo”: Mauricio Israel dejó el estudio luego de tenso cruce con Savka Pollak

Un escándalo de proporciones vivieron inesperadamente esta tarde los panelistas del programa “Sígueme y te sigo”, de TV+, quienes fueron testigos en directo de un tenso momento entre sus dos invitados, la periodista Savka Pollak y el comentarista deportivo Mauricio Israel.

Todo inició luego que Pollak llegara al estudio para conversar respecto de la deuda de 100 millones de pesos que su exmarido le debe por la pensión de alimentos de sus hijos, una situación delicada y que ha sido expuesta el último tiempo por varias figuras mediáticas, como Pamela Díaz con sus dos exmaridos, o la ex del periodista Iván Núñez, Marlene de la Fuente.

La discusión de Pollak con Mauricio Israel

Fue en ese contexto que la periodista, apenas vio al comentarista en el estudio, expresó que no podía compartir el espacio con un “hombre como él”, quien a su juicio representa el ejemplo de los problemas que varias mujeres separadas deben sufrir por la falta de apoyo económico de los padres de sus hijos.

“No puedo estar con este señor al lado me representa lo que todas las mujeres en Chile pedimos, que es respeto. No que se mande a cambiar cuando tienen un problema y que dejan a la mamá con toda la carga”, afirmó Savka, quien encontró la pronta defensa del aludido.

“Esa agresividad por la que muchas veces no podemos estar con nuestros hijos. Prefiero que ella se quede en este espacio”, dijo Israel, quien prontamente dejó el estudio para que la periodista relatara su caso.

Una vez que Pollak terminó su entrevista, y luego de irse a comerciales, fue que el rostro de TV+ retornó al programa. Principalmente para entregar su versión de los hechos, y desmentir que mantenga una deuda por pensión de alimentos con Marisol Gálvez, una de su exparejas.

“Le ofrezco disculpas a la gente. Ella entró muy prejuiciada, tiene la versión por un lado de la historia, y yo lo respeto, De hecho, todo lo que traté de hacer cuando llegó fue apoyar su postura”, señaló Israel, quien aclaró que apenas ella lo vio “se sintió”.

“De mi se han dicho muchas cosas y nunca tuve la opción de defenderme, a mi hija nunca le faltó ni un centavo. Ha recibido el apoyo que ha recibido, de mi parte y de mis padres cuando no pude. Es verdad que la dejé abandonada, de forma personal. Este año no la he podido ver, las coas que pasan en una familia son personales y no se deben ventilar”, agregó el comentarista deportivo, quien además reconoció que desde su llegada al país no ha podido ver a su hija: “No la puedo ver, dejémoslo así”.

“¿Por qué me fui? Porque sentí que estaba muy agresiva y no sabía que yo iba a estar. Vino con un tema legítimo y súper valido, se agradece que haya venido, yo no tengo problemas con ella”, recalcó.

“El tema está en que se instalan temas porque la mamá de mi hija salió a decir que no pagaba, demandó a mis papás y cuando fueron al tribunal se desistió. Pero por el show siempre he estado expuesto de que a mi se me juzgue por caricaturas que yo permití, porque nunca me defendí”, explicó Israel, quien aseguró que nunca dejó de responder con sus obligaciones económicas a su hija. Aún cuando se fue del país.

“Jamás he dejado de pagar la pensión alimenticia de mi hija, a mi hija nunca le ha faltado nada, salvo tener a su papá al lado y no hay nada más que me gustaría que estar con ella”, agregó el comunicador.

“Voy a seguir dando la cara todas las veces que sea necesario”, finalizó.