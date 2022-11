“Este país es un chiste”: José Antonio Neme y su feroz crítica por insólito robo a una adulta mayor

La delincuencia en Chile está alcanzando ribetes impensados, así quedó patentado en una historia del terror que dio a conocer el matinal Mucho Gusto, de Mega, y que simplemente indignó a sus animadores, en especial a José Antonio Neme.

Como relataron la mañana de este martes, una adulta mayor de 86 años habría sido drogada y robada por una mujer que se hizo pasar por una funcionaria de un Cesfam de Viña del Mar. Hecho que además no sería el único de este tipo y también fue consignado por el sitio de La Cuarta.

En Mucho Gusto se contactaron con el hijo de la afectada, Roberto Molina, quién contó los macabros detalles del hecho protagonizado por su madre.

“Mi madre vino normalmente a buscar sus remedios acá, y cuando ella sale del consultorio fue abordada por esta persona”, explicó Roberto, indicando que la mujer le dijo que le iban a dar un bono.

Luego de eso, relató que la mujer le dijo a su madre que la podía acompañar a la casa para ayudarla a hacer el trámite. “La mujer entró al hogar, mi madre le sirvió un tecito y ahí me la drogó”, dijo el hombre, quien además agregó que todo pudo haber sido peor si es que no se le ocurre a él ir a visitar a su mamá de sorpresa.

Al llegar a la casa, encontró a su mamá convulsionando, por lo que la llevó hasta un recinto asistencial. Donde finalmente, fue comprobado que había sido drogada con un sedante llamado benzodiacepina.

Más preocupante resultó el hecho cuando Roberto llegó a poner la denuncia en Carabineros. Ahí se enteró que había más de 20 casos similares, todos protagonizados por adultos mayores. Incluso, mientras hablaban con él, dos personas más se acercaron a las cámaras del matinal y relataron casos parecidos de sus conocidos.

El descargo sin filtro de Neme

Luego de enterarse de lo que estaba ocurriendo, el conductor José Antonio Neme lanzó un potente descargo: “Yo ahora entiendo por qué estamos como estamos, en este país que es un verdadero chiste, porque este país es un chiste”.

“Y lo digo así descarnadamente, porque nosotros, la Karen y yo, habiendo escuchado esta historia en cinco minutos y por supuesto conociendo la labor que han realizado los familiares desde su congoja y desesperación, parece que sabemos mucho más que el Ministerio Público en un ratito”, continuó muy molesto el comunicador.

Luefigo se refirió a las palabras de su entreistado, Roberto Molina: “Lo que dice el caballero es de total sentido común. La persona conoce los códigos de la salud, está en complicidad con alguien, sustrae medicamentos, usa el nombre del Cesfam para cometer el delito y no sabemos que es de adentro o no, eso no lo podemos afirmar”.