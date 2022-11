Hombre sale del auto para oír mensaje de su amante, pero el Bluetooth lo delata

Hay algunos dichos que dicen: “Todo cae por su propio peso” y “La verdad siempre sale a la luz”, los cuales no podrían estar más cerca de un incidente que le ocurrió a una pareja.

En esta historia el hombre engañaba a su chica, quien lo cachó por un error del individuo.

Baja del auto para escuchar mensaje de la amante, pero no apaga el Bluetooth

Ambos se encontraban adentro de un vehículo, cuando él optó por bajarse, lo que le pareció extraño a la mujer, por lo que comenzó a grabar la escena.

Y es que, en un video, que se ha viralizado en las redes sociales, se puede apreciar al hombre tratando de escuchar un audio de su teléfono, a unos cuantos pasos del automóvil.

Sin embargo, el individuo “se puso el pie solo”, pues se le olvidó desconectar el dispositivo del Bluetooth del carro.

Como consecuencia, su esposa pudo escuchar el audio que le habían mandado.

“Amor, por qué no me has mandado mensaje? ¿Estás con tu esposa o qué?”, es la frase que el sujeto no pudo escuchar, pero que se oyó a la perfección dentro del vehículo.

De esta forma, la pareja se dio cuenta de que estaba siendo engañada.

Miren el video:

El hecho que, supuestamente, ocurrió en México, ha generado una gran cantidad de reacciones por parte de los internautas.

Muchos dijeron que merecía ser cachado por sus infidelidades, mientras que algunos mencionaron que si quería hacer ese tipo de cosas, debía ser más inteligente; algunos más pusieron en duda la veracidad del video.

