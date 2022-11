Keanu Reeves no solo es lindo y buen actor, también es millonario: su fortuna asciende a esto

Si hay algo que ha caracterizado a Keanu Reeves durante sus más de tres décadas de exitosa trayectoria artística, además de su incuestionable talento y su humildad, es su generosidad.

Aunque la estrella canadiense intenta ser muy discreta al respecto, sus labores filantrópicas y buenas acciones son ampliamente reconocidas por todos en la industria hollywoodense.

Desde dar regalos lujosos a sus familiares, compañeros y empleados, hasta donar grandes sumas a organizaciones benéficas contra el cáncer, el intérprete no duda en compartir su riqueza.

A lo largo de los años, su altruismo se ha mantenido así como su sencillez, pero a pesar de dar tanto de lo que tiene, el histrión sigue siendo uno de los actores más acaudalados de Hollywood.

Entonces, ¿a cuánto ascienden las riquezas de Keanu Reeves?

De acuerdo a Page Six, la fortuna del famoso artista es de unos asombrosos 315 millones de dólares. Aunque, según Celebrity Net Worth, el actor tiene un valor de 380 millones de dólares.

Las ganancias de Reeves provienen, principalmente, de su trabajo como actor en exitosas películas desde su debut en 1984. Tales como la saga Matrix o la franquicia John Wick.

No obstante, el actor nacido en el Líbano no solo ha ganado cientos de millones de dólares con su trabajo en el cine, también generó ingresos como bajista de la banda Dogstar en los 90.

Aparte es confundador de Arch Motorcycle, una empresa de motos hechas a medida; dueño de una productora audiovisual y ha escrito dos libros: Oda a la Felicidad y Sombras.

Keanu Reeves, avergonzado de su fortuna

Sin embargo, a pesar de todo lo que ha logrado ganar a base de esfuerzo, Keanu Reeves está “un poco avergonzado” por su fortuna, según reveló un amigo cercano al actor a Page Six.

A causa de esto y la serie de tragedias por las que ha sido golpeado, el artista adoptó como misión de vida compartir su riqueza con todo aquel que tocara las fibras de su corazón.

“Keanu ha regalado mucho dinero y ha hecho mucho más por la gente de lo que la mayoría nunca sabrá”, aseveró el informante al medio. “Él sabe lo afortunado que es”.

“A diferencia de muchas megaestrellas de Hollywood, él nunca da nada de esto por sentado”, agregó. Asimismo, un productor de la meca del cine aseguró que es “famoso por su generosidad”.

“Confía en mí, los especialistas se mueren por trabajar con Keanu”, afirmó una fuente de producción.

“No solo por los regalos. Es porque los toma muy en serio y les da crédito por ayudar a contribuir a su éxito. Dobles, entrenadores de pelea: esta gente rara vez obtiene eso”.

Por otro lado, un director de casting afirmó al medio: “La razón por la que Keanu protagonizó 60 películas es que, además del público, los directores lo aman, los coprotagonistas lo aman, los equipos lo aman”.

“Siempre está preparado, siempre llega a tiempo. Considerado, comunicativo, afectuoso: no hay nadie cuyo nombre no conozca o con quien no haya tenido una conversación”, concluyó.