“Le digo papá”: Iván Arenas revelará en “Juego textual” detalles de su relación con Valentín Trujillo

Con un repaso por su vida familiar y profesional, y su especial relación con el recientemente accidentado músico nacional, Valentín Trujillo, regresará esta noche a Canal 13, y en el estelar “Juego textual”, el comediante Iván Arenas.

Será después de T13 Central que el reconocido “Profesor Rossa” estará bajo la lupa de las ocho panelistas del programa, con quienes el exrostro de la señal de Luksic recorrerá su trayectoria televisiva y escarbará en algunos episodios desconocidos de su vida íntima.

Como los cuidados, relativos, que ha debido tomar en su dieta alimentaria luego de sufrir cuatro infartos y un cáncer al colon, y en los que aún no están los vegetales y el agua.

“Hoy ya me da lo mismo morir mañana. No le tengo amor ni apego a la vida como mucha gente. Si muero mañana, muero no más”, contará Arenas, quien reconocerá sigue “pasándola bien”.

“Lo paso bien, como de todo. No soy grosero como antes, antes me comía un pernil y medio, un arrollado huaso, harto ají, era grosero para comer. Hoy como lo mismo pero menos cantidad”, expondrá.

La figura paterna en la vida de Iván Arenas

Otro de los temas que revelará el comediante, según informó Canal 13, estará vinculado a su última pareja sentimental. Patricia, con quien lleva 12 años de relación amorosa, y que tiene un hijo, un tema para el artista, que tiene dos hijos ya mayores y no quería volver a ser padre.

“Yo pensé: ‘Voy a conocer al cabro chico. Si me cae bien, sí. Si es pesado, chao con toda la cuestión’, y no parte la relación”, afirmará.

Respecto de su padre, Arenas recordará lo difícil que fue para él la muerte de su progenitor, quien falleció a los 63 años a consecuencia de una diabetes.

Iván Arenas. Fuente: Canal 13.

“Yo no sabía que tenía diabetes. Quedé con un cargo de conciencia con la muerte de mi padre, le decía a mi hermano mayor que porqué no lo llevamos a Santiago para hacerse un chequeo completo. Yo lo hago ahora”, dirá.

Sobre el final, unas sentidas palabras para Valentín Trujillo, su compañero en varios proyectos televisivos como “El mundo del Profesor Rossa”.

“Yo vi en él a mi padre. Yo le digo ‘papá’, y él me dice ‘hijo’. Me siento orgulloso de haber sido yo quien le puso el apodo de ‘tío’ porque a él le decían ‘amigo Valentín’ en ‘Pin Pon’”, revelará.