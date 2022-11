“Manera de llamar la atención”: Perla Ilich responde furia a acusación de brujería

Perla Ilich, conocida por el exitoso docureality de gitanos “Perla” de Canal 13, salió a responder las acusaciones de brujería que Daniela Aránguiz y Adriana Barrientos hicieron sobre ella, asegurando que les echó una maldición durante el programa de cocina “El Discípulo del Chef”, luego de una discusión. Así dijeron las amigas en “Zona de estrellas”.

Ante esto, la gitana salió a responder con furia y subió un texto a través de sus historias de Instagram, dónde les recriminó de inventar cualquier cosa para llamar la atención. Todo esto, junto a la canción “Rata de dos patas” de Paquita la del Barrio.

[ “Ñauuuuu”: El intercambio de coquetos mensajes entre Daniela Ramírez y Felipe Rojas ]

“En serio! Que estupidez más grande por Dios, que manera de llamar la atención cuando les bajan las visualizaciones”, escribió Ilich, desmintiendo a las faranduleras.

“Hace un rezo y escupe al suelo”

Todo comenzó en el programa de farándula de espectáculos de Zona Latina, cuando Aránguiz y la Leona recordaron un episodio de “El Discípulo del Chef”.

“A las brujas no nos hacen magia negra”, dijo la exesposa de Jorge Valdivia, ante lo cual Barrientos agregó: “Yo no puedo decir eso, no digas eso, mira lo que pasó después de lo de Perla”.

“Lo que pasa es que hubo un tema cuando estábamos en la cocina de El Discípulo del Chef y en pasillos ella quedó súper enojada con la Dani y yo tomé partido por la Dani”, dijo Barrientos, .

Acto seguido “ella pasa por el lado de nosotras, hace un rezo y escupe al suelo”.

“Habrán pasado 15 días, yo andaba con un chiquillo, se veía que la relación podría prosperar, pero quedé plantada, sola, fue terrible”, y precisó Barrientos que “tiempo después ocurre esto de la Dani (su separación), separarte de una coincidió con que Perla hizo esta maniobra”.